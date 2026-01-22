"Deal gesloten met Jumbo", maar Pinarello-Q36.5 wil geen risico nemen

Brent Van Moer geeft een inkijk in de hoogtestage van Pinarello‑Q36.5 in Chili. Hij beschrijft hoe het project is opgebouwd en welke praktische keuzes de ploeg maakt tijdens het verblijf in de Andes.

Voorbereid project in de Andes

De ploeg koos bewust voor een trainingsperiode in Chili, een locatie die via Vidaurre in beeld kwam. Zijn betrokkenheid bij zowel de nationale renners als de ploeg zorgde ervoor dat het plan concreet werd uitgewerkt. Van Moer benadrukt dat de stage geen improvisatie was. “Het is ook echt een project. Het is niet dat de ploeg zomaar wat vliegtickets naar hier heeft gekocht, en klaar”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Volgens hem werd elk onderdeel vooraf vastgelegd, inclusief de logistiek en de dagelijkse organisatie. De ploeg wilde vermijden dat omstandigheden ter plaatse voor verrassingen zouden zorgen. Daardoor verliep de start van de stage volgens schema.

Ook op het vlak van voeding werd niets aan het toeval overgelaten. “Ook qua voeding is alles tiptop. Onze ploeg heeft hier een deal gesloten met een lokale Jumbo‑winkel in Santiago.” De dagelijkse levering van verse producten moet eventuele risico’s uitsluiten.

Trainingsbelasting en praktische uitdagingen

De ploeg kiest bewust voor een aangepast voedingspatroon. “We eten zo weinig mogelijk rood vlees om eventuele problemen met hormonen of ziektes te vermijden, maar Vidaurre zegt dat we ons ook op dat vlak geen zorgen hoeven te maken.”

De hoogtestage vraagt een aanzienlijke fysieke inspanning. Van Moer verwijst naar één element dat minder ideaal is. “Als ik dan toch over één ding moet klagen, is dat we na elke training nog anderhalf uur omhoog moeten fietsen richting ons appartement, op een best zware col.” Toch blijft de trainingsarbeid volgens hem goed verteerbaar.





De terugreis staat al gepland en vormt op zich opnieuw een belasting. “Op 5 februari beginnen we aan onze terugkeer naar België. Het is veertien uur vliegen, en je hebt ook nog de vier uur tijdsverschil die het lichaam moet zien te verteren, maar het is een nachtvlucht en de ploeg heeft ons allemaal business‑class‑tickets gekocht, zodat we plat kunnen liggen”, besluit hij.