Na missen van eerste zege: Brennan wijst Visma-Lease a Bike op werkpunt
Matthew Brennan (20) is er niet in geslaagd om de eerste etappe in lijn te winnen in de Tour Down Under. Het Britse toptalent was achteraf dan ook licht kritisch voor Visma-Lease a Bike.

Net als vorig seizoen moest Matthew Brennan in de eerste etappe van de Tour Down Under tevreden zijn met een tweede plaats. Het toptalent van Visma-Lease a Bike werd dit jaar nipt geklopt door Tobias Lund Andresen. 

"We hebben als ploeg een goede koers gereden", blikte Brennan wel positief terug op de website van Visma-Lease a Bike. "We hebben de hele etappe de controle gehad, waarna we in de slotkilometers goed van voren zaten."

Brennan wijst op werkpunten na tweede plaats

Toch zag de Brit ook nog zaken die beter moeten. "In de laatste kilometer kozen we misschien het verkeerde pad, maar over het algemeen mogen we tevreden zijn over onze prestaties. Het gevoel is goed."

"Morgen gaat een hele lastige dag worden, maar hopelijk kan ik tot ver in de finale meedoen. Daarnaast wachten er later deze week nog een aantal kansen, waar ik met veel vertrouwen naar uitkijk."

In de tweede etappe in de Tour op donderdag ligt op 15 kilometer van de streep de beklimming van     Corkscrew (3,6 km aan gemiddeld 6,7%), op vier kilometer van de streep ligt met Ashton (0,4 km aan gemiddeld 7,6%) nog een lastige strook.

