Pogacar nog jaren dominant? Tourwinnaar zegt wanneer het stopt

Tadej Pogacar domineerde de afgelopen twee jaar het wielrennen. Voormalig Tourwinnaar Pedro Delgado is ervan overtuigd dat Pogacar dit jaar niet nog beter zal worden, maar zijn niveau wel nog een tijdje zal aanhouden.

Al snel nadat hij in 2019 prof was geworden, behoorde Tadej Pogacar tot de beste renners ter wereld. Vooral zijn Tourzege in 2020 was een kantelpunt, maar in 2022 en 2023 botste hij wel op Vingegaard in de Tour.

Delgado denkt dat Pogacar piek heeft bereikt

In 2024 zette Pogacar nog een grote stap vooruit en sindsdien domineert hij het wielrennen. De Sloveen won in twee jaar 45 koersen met onder meer twee keer de Tour, het WK, de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije.

Volgens Pedro Delgado, Tourwinnaar in 1988, heeft Pogacar zien piek vorig jaar bereikt. "Mijn ervaring is dat hij dat niveau zonder problemen drie jaar lang kan vasthouden", zegt de Spanjaard echter bij Marca.

Blijft Pogacar nog twee jaar dominant?

"Dit jaar zal hij onverslaanbaar blijven, en in 2027 ook. Dan moeten we afwachten hoe het zit met mentale vermoeidheid. In de laatste Tour zag hij er anders uit, niet zo natuurlijk als normaal. Fysiek gezien kan hij dat niveau nu nog twee jaar volhouden. In 2028 zullen we zien."

Lees ook... Stopt Van der Poel met crossen of slaat hij winter over? De Cauwer spreekt klare taal›

"Het probleem is dat je, als je je top hebt bereikt, denkt dat je nog steeds kunt verbeteren. Dat denk ik niet. Soms ben jij het niet die achteruitgaat, maar zijn het anderen die vooruitgang boeken. Dat zou kunnen gebeuren met Juan Ayuso of anderen. Een lichte terugval van Pogacar geeft anderen de kans om hem in te halen. Daarom zeg ik tot 2027."