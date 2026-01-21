Verliezer van de transfermarkt: analisten zien probleem voor Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike is een van de grote verliezers van de transferperiode geworden. Wout van Aert en co moeten dan ook vrezen voor hun tweede plaats.

Zo'n 3500 UCI-punten, zoveel verloor Visma-Lease a Bike op de transfermarkt. Dat komt vooral door het onverwachte afscheid van Simon Yates (1993 UCI-punten) en het vertrek van Tiesj Benoot (1295) en Olav Kooij (2123) naar Decathlon-CMA CGM.

De Nederlandse ploeg werd vorig seizoen in de UCI-ploegenranking nog nipt tweede, net voor Lidl-Trek. In de driejarige degratiecyclus 2023-2025 werd Visma-Lease a Bike met ruime voorsprong tweede.

Stevige concurrentie voor Visma-Lease a Bike

De concurrentie voor die tweede plaats is wel sterker geworden. "Lidl-Trek gaat ze pijn doen. Zeker nu ze er met Juan Ayuso een echte puntenpakker bij hebben", zegt Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem bij Kop over Kop.

"En Visma heeft natuurlijk ook geen Kooij meer. Misschien kan Matthew Brennan dit compenseren, omdat hij grotere koersen gaat rijden." Het Britse toptalent sprintte in de Tour Down Under al naar de tweede plaats in de eerste etappe.

Ex-renner Bobbie Traksel ziet niet alleen Lidl-Trek als uitdager. "Red Bull is ook een serieuze concurrent. Vorig jaar waren zij zesde, maar met Remco Evenepoel erbij gaan zij ook bovenin meedoen."



