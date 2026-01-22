Evenepoel en Planckaert verbraken contract: Foré speelde het hard

Met Remco Evenepoel en Edward Planckaert verbraken twee renners hun contract bij Soudal Quick-Step. CEO Jurgen Foré stelde zich hard op in de onderhandelingen.

Evenepoel en Planckaert verbraken contract

Het verhaal van het vertrek van Remco Evenepoel is intussen bekend. De olympische kampioen had nog een contract tot eind dit jaar bij Soudal Quick-Step, maar verbrak dat en trok naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

Edward Planckaert (30) werd op 4 augustus dan weer aangekondigd als nieuwkomer bij Soudal Quick-Step, hij tekende een contract tot eind 2028. "Om vanaf 2026 zelf deel uit te maken van dit team, betekent enorm veel voor mij", zei Planckaert toen.

Dat gebeurde echter niet, want Planckaert bedacht zich en besloot na een uitstekende Vuelta met Philipsen om bij Alpecin-Premier Tech te blijven en zijn contract bij Soudal Quick-Step weer te verbreken.

Foré vindt contracten belangrijke houvast

CEO Jurgen Foré stelde zich stevig op in die onderhandelingen. "Wanneer je een contract tekent, is het voor mij belangrijk dat je dat respecteert of heronderhandelt. Het is geen vodje papier", zegt hij bij HLN.

Lees ook... 'Afgang voor Evenepoel? Uitspraak over nieuwe ploeg klopt niet'›

In een wereld van geruchten is een contract voor Foré een belangrijke houvast, met zowel renners als ook sponsors. "Onze sponsors rekenen daar ook op."