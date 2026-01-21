'Primoz Roglic pakt verrassend uit met terugkeer naar monument'

Voor Primoz Roglic (36) zal 2026 wellicht een van zijn laatste seizoenen zijn. De Sloveen zou dit jaar terugkeren naar een monument dat hij nog maar twee keer reed.

In zijn derde en wellicht ook laatste jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe, de ploeg communiceert niet over de lengte van contracten, laat Primoz Roglic de Giro en Tour links liggen en richt hij zich volop op de Vuelta.

Programma Primoz Roglic

Als Roglic de Spaanse grote ronde voor de vijfde keer kan winnen, dan wordt hij alleen recordhouder. De Vuelta is nog heel ver weg, eerst staat het klassieke voorjaar op het programma. Daarin rijdt Roglic enkele rittenkoersen.

Keert Roglic terug naar Milaan-Sanremo?

Tirreno-Adriatico (9 tot 15 maart) en de Ronde van het Baskenland (6 tot 11 april) staan al zeker op het programma van de Sloveen. Daartussen zou Roglic echter ook aan de start komen van een monument.

Volgens HLN zou Roglic op 21 maart aan de start staan van Milaan-Sanremo. Dat zou opvallend zijn, want de snelle en explosieve finale lijkt niet meer echt op maat van afgebotte Sloveen te zijn.



Twee keer stond Roglic al aan de start van Milaan-Sanremo. In 2017 werd hij 67ste, in 2022 keerde Roglic terug en werd hij 17de. Volgt dit jaar een derde deelname van Roglic aan La Primavera?