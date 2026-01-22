📷 Belgische renner bij slachtoffers van zware valpartij in Tour Down Under

Lennert Van Eetvelt hoopte op een rustig en stabiel seizoen, maar zijn start van 2026 wordt opnieuw overschaduwd door tegenslag. De renner belandt al in zijn eerste koers opnieuw in de lappenmand.

Pechjaar 2025 werkt nog door

Van Eetvelt gaf vooraf aan dat hij in 2026 een jaar zonder te veel miserie wilde. Zijn vorige seizoen werd immers zwaar verstoord door blessures. Een voetbreuk hinderde zijn voorjaar, terwijl valpartijen op het Belgisch kampioenschap en in de Tour de France extra schade veroorzaakten.

De medische zoektocht verliep moeizaam. Wat aanvankelijk leek op een spierprobleem, bleek uiteindelijk enkele barsten in zijn ruggenwervel te zijn. Pas eind september kon hij opnieuw normaal trainen, waarna hij zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen hervatte.Die opbouw moest hem klaarstomen voor een frisse start, maar de realiteit bleek anders. In de tweede rit van de Tour Down Under ging hij opnieuw hard tegen de grond.

Valpartij in Australië en medische opvolging

Door die val kwam Van Eetvelt met meer dan twee minuten achterstand op ritwinnaar Jay Vine binnen. Lotto-Intermarché communiceerde kort na het incident over de toestand van beide betrokken renners. “Jonas Rutsch en Lennert Van Eetvelt raakten betrokken bij een zware valpartij tijdens rit 2 van de Tour Down Under”, klonk het op de sociale media.

Volgens de ploeg werd Rutsch meteen onderzocht in het ziekenhuis. “Een CT-scan na de rit toonde gelukkig geen breuken of inwendige letsels aan.” Door de impact van de val wordt hij niet meer aan de start verwacht van de volgende etappe.

Ook Van Eetvelt onderging bijkomende onderzoeken. “Een MRI van zijn schouder toonde vandaag geen ernstige schade aan het gewricht.” De ploeg beslist pas op de ochtend van rit drie of hij verder kan koersen.

