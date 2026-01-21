Goed nieuws voor Van Aert: Strade Bianche past parcours weer aan

Wout van Aert staat voor het eerst sinds 2021 nog eens aan de start van de Strade Bianche. In vergelijking met de voorbije twee jaren is het parcours iets lichter geworden.

In 2024 veranderde de Strade Bianche in een wedstrijd van 184 kilometer naar een koers van 215 kilometer. Er kwamen ook enkele grindstroken bij en vooral de klimmers werden daardoor bevoordeeld.

Grindstroken geschrapt in Strade Bianche

Ex-winnaars zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert bleven dan ook weg, terwijl Tadej Pogacar drie van de laatste vier edities won. De wereldkampioen won de voorbije twee jaar telkens na een lange aanval en solo.

De organisatie grijpt dit jaar dan ook in. Volgens HLN worden de vierde (La Piana - 6,4 km) en zevende (Serravalle - 9,3 km) strook dit jaar geschrapt en wordt de eerste strook van Vidritta gehalveerd van 4,4 km naar 2,4 km.

Minder kilometers, finale blijft hetzelfde

Het aantal kilometers zakt zo ook van 215 kilometer naar 201 kilometer en in plaats van 80 kilometer over grindwegen is dat nu teruggebracht naar 64,1 kilometer. De finale van de voorbije jaren blijft wel behouden.

Lees ook... Van Aert deelt cryptisch zijn kennis over jongerentaal en boekt weer flinke vooruitgang›

De finale zal wellicht halfweg koers openbarsten op de stroken van San Martino in Grania (9,4 km) en Monte Sante Marie (11,5 km). In de laatste 50 kilometer zitten nog zeven grindstroken, de streep ligt nog altijd op de Piazza del Campo in Siena na de beklimming van de Via Santa Caterina.