Fusieploeg beter gewapend? Van Eetvelt ziet twee voordelen

Fusieploeg Lotto-Intermarché is met de Tour Down Under aan zijn wedstrijd. Lennert Van Eetvelt ziet twee voordelen met de komst van de renners van Intermarché-Wanty.

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar fusieploeg Lotto-Intermarché kreeg in december dan toch groen licht van de UCI. De gesprekken waren al tijdens de Tour begonnen, maar duurden dus wel enkele maanden.

De renners van beide ploegen leefden lange tijd in onzekerheid, al wisten de renners van Lotto met een contract voor dit seizoen wel dat ze zeker waren van hun plekje omdat hun ploeg de paying agent bleef.

Twee voordelen door nieuwkomers van Intermarché-Wanty

Uiteindelijk maakten tien renners van Intermarché-Wanty de overstap naar de fusieploeg. Voor Lennert Van Eetvelt voelde alles wel snel vertrouwd aan. "En ik merk dat via de renners van Intermarché wel wat maturiteit de ploeg is binnengekomen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Al bewijzen de cijfers wel iets anders, de gemiddelde leeftijd daalde van 25,4 jaar in 2025 naar 24,9 jaar in 2026. Met Orn-Kristoff (19), Widar (20), Grisel (20) en Gualdi (20) zijn er wel enkele piepjonge nieuwkomers dit jaar.



Al is er volgens Van Eetvelt ook meer diversiteit in het type renners dit jaar. "Er is iets meer breedte in de ploeg en dat kan de groep uiteindelijk alleen maar ten goede komen", stelt Van Eetvelt nog.