'Afgang voor Evenepoel? Uitspraak over nieuwe ploeg klopt niet'

Remco Evenepoel zocht bij Red Bull-BORA-hansgrohe een nieuwe uitdaging na zeven jaar bij Soudal Quick-Step. Een uitspraak van de olympische kampioen over zijn nieuwe ploeg lijkt nu wel niet meer te kloppen.

Verschil tussen Red Bull-BORA-hansgrohe en Soudal Quick-Step

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe is Remco Evenepoel terechtgekomen in een ploeg met meer financiële slagkracht dan Soudal Quick-Step. Evenepoel vond bij zijn nieuwe ploeg ook zaken die The Wolfpack hem niet kon bieden.

Daarover sprak Evenepoel eind november in Café Koers. "Ze hebben al drie, vier maanden geleden voor het hele voorjaar hotelkamers op de Teide vastgelegd. Dat was bij Soudal Quick-Step niet zo. Daar was het meer freestyle: oké, we gaan nu daar op stage."

Na de UAE Tour (16 tot 22 februari) zal Evenepoel volgens HLN ook effectief naar de Teide trekken voor een hoogtestage om de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart) voor te bereiden.

Klopt uitspraak van Evenepoel niet?

Al zou Evenepoel niet in Hotel Parador verblijven, maar wel in een appartement. Red Bull-BORA-hansgrohe zou net te laat geweest zijn om hun kamers vast te leggen in de drukke maand februari.

De uitspraak van Evenepoel lijkt dus als een boemerang in zijn gezicht terecht te komen. Hopelijk kan Evenepoel op de fiets bewijzen dat zijn transfer naar de Duitse ploeg wel de juiste keuze was voor zijn carrière.