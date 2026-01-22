Slecht nieuws voor Van Aert en Van der Poel? Naesen zonneklaar over aanpassingen Omloop

Slecht nieuws voor Van Aert en Van der Poel? Naesen zonneklaar over aanpassingen Omloop
Het parcours van de Omloop het Nieuwsblad is dit jaar licht aangepast. Oliver Naesen ziet daardoor vooral de kans op een sprint in Ninove groter worden.

De Omloop het Nieuwsblad is op 28 februari de opener van het Vlaamse wielervoorjaar. De organisatie  stelde woensdag het parcours voor. Elverenberg-Vossenhol is door wegenwerken niet bereikbaar en vervangen door Tenbosse en Parikeberg. 

Eerst moeten de renners twee keer over de Eikenberg en Leberg, daarna volgen de Wolvenberg en Molenberg en een derde keer de Leberg. Via de Berendries, Tenbosse en Parikeberg gaat het naar de Muur en Bosberg. 

Aanpassing parcours Omloop het Nieuwsblad

Oliver Naesen denkt vooral dat het wegvallen van het Vossenhol net na de Berendries impact zal hebben. Na de Berendries zal er een korte afdaling zijn met daarna een stuk vlak waarin renners kunnen herstellen. 

Als een kopgroep niet samenwerkt of een ploeg rond een sprinter kan samenblijven zullen de verschillen volgens Naesen klein zijn. Hij heeft dan ook een duidelijke conclusie over de parcoursaanpassing. 

Geen goed nieuws voor Van Aert en Van der Poel?

"Het stuk rond de Molenberg wordt opnieuw belangrijker, net als de opeenvolging Muur-Bosberg. Maar sowieso is de kans dat er een groter peloton naar Ninove gaat iets groter op dit parcours", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

Lees ook... "Belangrijk dat ze het van elkaar weten": Bondscoach spreekt klare taal richting Evenepoel en Van Aert

Geen goed nieuws dus voor Wout van Aert of Mathieu van der Poel. De Nederlander heeft zijn deelname nog niet bevestigd, maar liet in Benidorm verstaan dat hij er wel voor openstaat. 

