"Hoeft voor mij niet": schaduwkopman Berckmoes helder over De Lie en co

Bij Lotto-Intermarché zijn er dit jaar drie echte kopmannen. Jenno Berckmoes vindt niet dat hij daarbij moet gerekend worden.

Met Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt en Jarno Widar rekent fusieploeg Lotto-Intermarché op drie speerpunten in 2026. Maar de Belgische ploeg rekent in het klassieke voorjaar ook op Jenno Berckmoes (24).

Schaduwkopman Berckmoes

Vorig seizoen won Berckmoes de lastige etappe in en rond Durbuy in de Baloise Belgium Tour en werd hij derde in het eindklassement. In de Muur Classic Geraardsbergen (derde) en Binche-Chimay-Binche (vierde) deed Berckmoes het ook goed.

Voor Berckmoes hoeft het echter niet dat hij bij de speerpunten van Lotto-Intermarché in het voorjaar wordt genoemd. "Dat ik tot de kopmannen gerekend wordt? Voor mij hoeft dat niet", zegt hij bij Sporza.

Brabantse Pijl moet Berckmoes goed liggen

Berckmoes vindt het niet erg om onder De Lie, Van Eetvelt en Widar te staan. "Die rol van schaduwkopman heeft op het einde van vorig seizoen goed gewerkt. Sowieso komen er dit voorjaar genoeg kansen voor mij."



Onder meer van de Omloop of Dwars door Vlaanderen droomt Berckmoes, maar eigenlijk vooral van de Brabantse Pijl. Volgens Berckmoes ligt de explosieve koers met weinig recuperatietijd en waarin positionering belangrijk is, is hem heel goed.