Drie sponsors vertrokken: Foré onthult nieuwe strategie van Soudal Quick-Step

Bij Soudal Quick-Step kan dit seizoen niet meer rekenen op drie sponsors. CEO Jurgen Foré benadrukt dat daar echter ook een strategie achter zit.

Met Soudal wist CEO Jurgen Foré onlangs zijn hoofdsponsor aan zich te binden tot eind 2030. De ploeg lijkt dus nog zeker vijf jaar in het peloton te blijven en kan ook nog altijd rekenen op de steun van miljardair en eigenaar Zdenek Bakala.

Drie sponsors vertrokken

Toch zag Soudal Quick-Step ook drie sponsors vertrekken. De logo's van Napoleon Games, Janom en Renson staan sinds dit jaar niet meer op het shirt van The Wolfpack. Al had CEO Jurgen Foré de samenwerking graag verdergezet.

Toch is het budget op hetzelfde niveau gebleven. Safety Jogger is sinds dit jaar een prominente sponsor geworden en kreeg een plaats achteraan op de broek. En het kadert ook in een groter plan.

Minder sponsors op shirt Soudal Quick-Step

"Het maakt deel uit van onze nieuwe strategie om minder logo’s op onze trui te hebben en zo een meer prominente plaats te bieden aan onze partners", zegt Foré bij HLN. Een cleaner shirt vormt daar een onderdeel van.

Foré wil werken met twee naamsponsors, een derde sponsor die op de mouwen en achterkant van de broek staat, een fietssponsor en daarnaast nog twee sponsors die de overige ruimte krijgen. Dat zijn dit jaar Ekopak en Klein Constantia.



