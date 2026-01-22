Evenepoel en Red Bull niet op één lijn? "Hij had het liever anders gezien"

Het programma van Remco Evenepoel is in zijn eerste jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe helemaal gericht op de Tour. Al had Evenepoel dat liever anders gezien.

Een ploegentijdrit in Mallorca op 29 januari, de Ronde van Valencia (4 tot 8 februari), de UAE Tour (16 tot 22 februari), de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart) en de heuvelklassiekers. Dat is het programma van Remco Evenepoel in de eerste maanden.

Evenepoel wilde ander programma

En dat had Evenepoel zelf liever anders gezien. Volgens Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem had Evenepoel twee opties voorgesteld. Milaan-Sanremo, de Ronde en de Tour of de Giro.

"De ploeg heeft gezegd: 'Nee, we gaan het klassiek doen met een Armstrong programma.' Een paar klassiekers, maar alle focus op de Tour", zegt Vanbelleghem bij Kop over Kop.

Soudal Quick-Step deed hetzelfde met Evenepoel

"Stiekem heeft Evenepoel al toegegeven dat hij het liever anders had gezien, maar hij begrijpt ook de overwegingen van de ploeg." Soudal Quick-Step deed eigenlijk hetzelfde vorig jaar volgens Jan Hermsen.

"Red Bull zegt eigenlijk hetzelfde, want vorig jaar wilde hij ook heel graag de Giro en Vlaanderen rijden. Er zijn nu twee ploegen die zeggen dat dat niet verstandig is en Remco zegt: Ik had het toch liever anders gedaan."