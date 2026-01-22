Ploegleider van Visma Lease a Bike spreekt klare taal over UAE Team Emirates-XRG

Ploegleider van Visma Lease a Bike spreekt klare taal over UAE Team Emirates-XRG

Jesper Morkov geeft een terugblik op de koninginnenrit van de Tour Down Under. Hij beschrijft feitelijk hoe Visma Lease a Bike de etappe aanvatte en waar de ploeg tekortkwam.

Verloop van de etappe

De ploeg startte de rit met de bedoeling om in de finale een rol te spelen, maar dat lukte niet. In de beginfase reed een groep van zeven renners weg, zoals vaak gebeurt in een vroege vlucht. Hun voorsprong bleef lang overeind, maar had geen impact op de ontknoping.

Visma Lease a Bike positioneerde zich vervolgens goed richting de slotklim. De formatie zat gegroepeerd vooraan toen de aanloop naar Corkscrew Hill begon. De ploeg hoopte daar aansluiting te houden bij de favorieten.

Op de steile stroken reed Anton Schiffer een degelijke beklimming, maar hij kon het tempo van de beste klimmers niet volgen. Daardoor miste de ploeg de aansluiting met de voorste groep. De etappezege ging uiteindelijk naar Jay Vine.

Analyse van Morkov

Morkov vat de aanpak van de ploeg samen. “Onze focus vandaag lag erop om goed gepositioneerd aan de slotklim te beginnen”, klonk het in een mededelnig aan onze redactie. “Dat ging prima en we zaten met een aantal jongens goed vooraan.”

Hij benoemt ook de inspanning van Schiffer. “Anton Schiffer reed een goede beklimming, maar hij zat net te ver op het beslissende moment.” Daardoor kon de ploeg geen renner in de favorietengroep brengen.

Lees ook... 🎥 UAE Team Emirates-XRG telt concurrentie in Tour Down Under al helemaal uit

Tot slot wijst Morkov op de kracht van de concurrentie. “Het blok van UAE Team Emirates-XRG was gewoon te sterk vandaag”, besluit hij.

