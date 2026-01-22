🎥 UAE Team Emirates-XRG telt concurrentie in Tour Down Under al helemaal uit

Foto: © photonews

Blijft UAE Team Emirates-XRG ook in 2026 het peloton domineren? In de tweede etappe van de Tour Down Under hebben Jay Vine en Jhonatan Narvaez de Australische rittenkoers naar zich toegetrokken.

De Tour Down Under wordt vaak beslist op seconden, maar dat zal dit jaar toch anders zijn. In de tweede etappe reden ploegmaats Jay Vine en Jhonatan Narvaez in de finale verschroeiend weg uit het peloton. 

Samen reden de twee naar finish in Uraidla en Vine mocht de etappe winnen voor zijn ploegmaat Narvaez. De Australiër neemt ook de leiderstrui over en heeft zes seconden voorsprong op Narvaez. 

Stevige voorsprong in het klassement 

De nummer drie Mauro Schmidt heeft al meer dan een minuut achterstand op het duo van UAE Team Emirates-XRG. Lennert Van Eetvelt speelde geen hoofdrol en volgt al op meer dan drie minuten in het klassement. 

Vrijdag krijgen de sprinters nog een laatste kans in de Tour Down Under. In het slotweekend staan twee heuvelachtige etappes op het programma. Uit welke ploeg de eindwinnaar komt, lijkt nu al vast te staan. 

Voor UAE Team Emirates-XRG is het de eerste overwinning van het seizoen. Vorig jaar stopte de teller op 97 overwinningen, met hun dominantie in de Tour Down Under lijkt de toon alvast gezet te zijn voor dit jaar. 

