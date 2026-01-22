"Dat is het belangrijkste": toptalent Widar wil er niet van weten

Jarno Widar (20) heeft de beloften achter zich gelaten en richt zich nu volop op de profcategorie. Al legt hij de verwachtingen zelf niet al te hoog.

Widar maakte veel indruk bij de beloften

Met twaalf overwinningen bij de beloften, met onder meer twee ritten in de Ronde van de Toekomst, Luik-Bastenaken-Luik en het Europees kampioenschap, maakte Jarno Widar in 2025 heel wat indruk.

Dit seizoen rijdt de 20-jarige Limburger bij de profs en maakt hij meteen zijn debuut in wedstrijden zoals de Strade Bianche, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta en de Ronde van Lombardije.

Widar over verwachtingen bij de profs

Door zijn stevig palmares bij de beloften wordt er nu veel verwacht van Widar, maar zelf is hij eerder voorzichtig. "Ik ga mijn best proberen te doen en het seizoen veilig proberen door te komen. Dat is het belangrijkste", zegt hij bij WielerFlits.

Widar hoopt een goed seizoen te draaien in zijn eerste jaar als prof en laat alles wat op zich afkomen. Zijn winter is vlot verlopen, Widar hoopt dat zijn eerste wedstrijden van het jaar ook goed zullen zijn.



Op 14 februari begint Widar aan zijn seizoen in de Figueira Champions Classic, een eendagswedstrijd in Portugal. De Ronde van de Algarve (18 tot 22 februari), ook in Portugal, wordt de eerste rittenkoers van het jaar voor Widar.