Goed contact met nieuwe kopman Van Aert? Ex-ploegmaat Van der Poel is klaar en duidelijk

Timo Kielich stapte over van de ploeg van Mathieu van der Poel naar die van Wout van Aert. Met zijn nieuwe kopman kan Kielich het ook al goed vinden.

Een overstap van Alpecin-Premier Tech en Mathieu van der Poel naar Visma-Lease a Bike en Wout van Aert. Het is vergelijkbaar met een transfer van Anderlecht naar Club Brugge in het voetbal, maar in het wielrennen passeert dat gewoon.

Timo Kielich was na drie jaar einde contract bij de broers Roodhooft en vond bij Visma-Lease a Bike een nieuwe uitdaging. Door hun aanpak hoopt de 26-jarige Limburger een nog betere renner te worden.

Kielich over contact met Van Aert

Wout van Aert wordt dus de nieuwe kopman van Kielich, de twee kenden elkaar al door het veldrijden. "Doordat ik naar Olen verhuisd ben, is het contact met Wout toegenomen", zegt Kielich bij Sporza.

"En sinds ik bij Visma-Lease a Bike ben gekomen, zijn we al enkele keren samen gaan trainen." Woensdag gingen Van Aert en Kielich nog samen trainen in Spanje, dat deden ze eind vorig jaar ook al in België.

Rol van Kielich bij Visma-Lease a Bike

Lees ook... Anders dan gedacht: nieuwe ploegmaat helder over Van Aert en co›

In het voorjaar zal Kielich ook een belangrijke rol spelen voor Van Aert. Hij moet de kopmannen op de cruciale punten in een goede positie brengen. "Zo vermijden we dat ze in het defensief worden gedrongen."