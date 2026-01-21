Nieuwe uitdaging en grote droom: Dries De Bondt zet zinnen op Vlaamse klassieker

Na twee jaar bij Decathlon rijdt Dries De Bondt (34) de komende twee seizoenen voor Jayco-AlUla. Bij de Australische ploeg zal De Bondt zijn kans mogen gaan in het klassieke voorjaar.

Nieuwe uitdaging bij Jayco-AlUla

Na Belgische ploegen Verandas Willems (2015-2018) en Alpecin-Deceuninck (2019-2023) en een Franse ploeg Decathlon-AG2R (2024-2025) is Dries De Bondt nu aan een tweejarig avontuur begonnen bij Jayco-AlUla.

De 34-jarige De Bondt krijgt in het (Vlaamse) voorjaar kansen om voor eigen rekening te rijden. Behalve als Michael Matthews aan de start staat. "Als hij echt goed is, kan hij echt goed finishen, zeker in een koers als de Ronde", stelt De Bondt bij In de Leiderstrui.

De Bondt droomt van Dwars door Vlaanderen

In heel wat andere koersen krijgt De Bondt wel carte blanche. Hij zal zijn ding mogen doen, nog meer dan vroeger. En dat motiveert. Onder meer Dwars door Vlaanderen is voor De Bondt een prioriteit.

In 2025 werd De Bondt zevende in de koers tussen Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen, in 2024 kon De Bondt sprinten voor de tweede plaats maar moest hij tevreden zijn met de vijfde plaats.



"Ik heb er al twee jaar op rij top tien gereden, het zou leuk zijn als het drie keer op rij lukt. En dan droom ik zelfs van meer, daar", besluit De Bondt nog. Afspraak op 1 april.