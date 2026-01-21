📷 Tien op een rij: Wout van Aert beleeft stevige dag

📷 Tien op een rij: Wout van Aert beleeft stevige dag
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert blijft in Spanje stevig trainen om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Van Aert werkte al voor de tiende dag op rij een training af.

Door zijn enkelbreuk na een valpartij in Mol op 2 januari moest Wout van Aert enkele dagen rusten en kon hij al rustig hervatten op de rollen. Vorige week maandag mocht Van Aert dan een eerste keer weer buiten fietsen. 

Dat deed hij nog in België, daarna vertrok Van Aert richting Spanje voor een stage met zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Van Aert is sindsdien elke dag aan het trainen, nu al tien dagen op rij. 

Van Aert werkt stevige training af met Kielich

Woensdag trok Van Aert op pad met zijn nieuwe ploegmaat Timo Kielich voor een tocht van 140 kilometer met zo'n 2.900 hoogtemeters en dat aan een gemiddelde snelheid van 30,5 km/u. 

"(C)ramping it up", schreef Van Aert op zijn Strava. Er werden heel wat hoogtemeters overwonnen, maar de krampen waren dus niet veraf of er zelfs helemaal bij Van Aert. 

Lees ook... Mag Van Aert dromen? Van Avermaert ziet plots stevig voordeel in het voorjaar
Sinds Van Aert tien dagen geleden weer buiten kan trainen, zat hij zo'n 1050 kilometer in het zadel en dat in zo'n 33 uur met ook meer dan 18.000 hoogtemeters. Toch stevig voor iemand met een breukje in de enkel. 

 
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Mag Van Aert dromen? Van Avermaert ziet plots stevig voordeel in het voorjaar

Mag Van Aert dromen? Van Avermaert ziet plots stevig voordeel in het voorjaar

19:00
Verliezer van de transfermarkt: analisten zien probleem voor Visma-Lease a Bike

Verliezer van de transfermarkt: analisten zien probleem voor Visma-Lease a Bike

20:30
Overstap maakt hem ambitieus: Segaert onthult stevig doel bij Bahrain Victorious

Overstap maakt hem ambitieus: Segaert onthult stevig doel bij Bahrain Victorious

20:00
Fusieploeg beter gewapend? Van Eetvelt ziet twee voordelen

Fusieploeg beter gewapend? Van Eetvelt ziet twee voordelen

18:30
"Niet de bedoeling": CEO Jurgen Foré spreekt gerucht over Soudal Quick-Step tegen

"Niet de bedoeling": CEO Jurgen Foré spreekt gerucht over Soudal Quick-Step tegen

18:00
Goed nieuws voor Van Aert: Strade Bianche past parcours weer aan

Goed nieuws voor Van Aert: Strade Bianche past parcours weer aan

08:30
'Primoz Roglic pakt verrassend uit met terugkeer naar monument'

'Primoz Roglic pakt verrassend uit met terugkeer naar monument'

16:30
Meteen eerste zege? Toptalent Magnier trapt seizoen deze week al af

Meteen eerste zege? Toptalent Magnier trapt seizoen deze week al af

16:00
Evenepoel doet wat niemand meer moet doen en is heel mooi voorbeeld voor alle moderne renners

Evenepoel doet wat niemand meer moet doen en is heel mooi voorbeeld voor alle moderne renners

15:30
Wie wordt eerste Tourwinnaar na Pogacar? Delgado noemt verrassende naam

Wie wordt eerste Tourwinnaar na Pogacar? Delgado noemt verrassende naam

15:00
Slechte voortekenen voor Vingegaard? Visma-Lease a Bike wil maatregelen nemen

Slechte voortekenen voor Vingegaard? Visma-Lease a Bike wil maatregelen nemen

14:00
Nieuwe uitdaging en grote droom: Dries De Bondt zet zinnen op Vlaamse klassieker

Nieuwe uitdaging en grote droom: Dries De Bondt zet zinnen op Vlaamse klassieker

13:30
Drie sponsors vertrokken: Foré onthult nieuwe strategie van Soudal Quick-Step

Drie sponsors vertrokken: Foré onthult nieuwe strategie van Soudal Quick-Step

13:00
Kan het Van der Poel overtuigen? Omloop het Nieuwsblad wijzigt parcours

Kan het Van der Poel overtuigen? Omloop het Nieuwsblad wijzigt parcours

12:30
Stevige valpartijen eisen hun tol: Nederlander afgevoerd, Duitser loopt meerdere breuken op

Stevige valpartijen eisen hun tol: Nederlander afgevoerd, Duitser loopt meerdere breuken op

12:00
"Hoeft voor mij niet": schaduwkopman Berckmoes helder over De Lie en co

"Hoeft voor mij niet": schaduwkopman Berckmoes helder over De Lie en co

11:00
Pogacar nog jaren dominant? Tourwinnaar zegt wanneer het stopt

Pogacar nog jaren dominant? Tourwinnaar zegt wanneer het stopt

10:00
Van Aert deelt cryptisch zijn kennis over jongerentaal en boekt weer flinke vooruitgang

Van Aert deelt cryptisch zijn kennis over jongerentaal en boekt weer flinke vooruitgang

20/01
Na missen van eerste zege: Brennan wijst Visma-Lease a Bike op werkpunt

Na missen van eerste zege: Brennan wijst Visma-Lease a Bike op werkpunt

09:00
Na uitspraak van Foré over Evenepoel: Bakelants ziet nieuwe reden voor transfer

Na uitspraak van Foré over Evenepoel: Bakelants ziet nieuwe reden voor transfer

08:00
🎥 Toptalent Brennan laat zich aftroeven in Australië door Deense verrassing

🎥 Toptalent Brennan laat zich aftroeven in Australië door Deense verrassing

07:30
Stopt Van der Poel met crossen of slaat hij winter over? De Cauwer spreekt klare taal

Stopt Van der Poel met crossen of slaat hij winter over? De Cauwer spreekt klare taal

07:00
📷 Wow! Remco Evenepoel maakt eens op een heel andere manier indruk Naast de fiets

📷 Wow! Remco Evenepoel maakt eens op een heel andere manier indruk

21:30
Evenepoel krijgt waarschuwing van jewelste met 'woorden die Vlaanderen niet graag zal horen'

Evenepoel krijgt waarschuwing van jewelste met 'woorden die Vlaanderen niet graag zal horen'

20/01
Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg

Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg

20/01
Iserbyt worstelt met afscheid: hij onthult of hij naar de cross kijkt en wanneer hij wou stoppen

Iserbyt worstelt met afscheid: hij onthult of hij naar de cross kijkt en wanneer hij wou stoppen

20/01
"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

20/01
Laatste kans voor Uijtdebroeks? Ex-renner zegt waar hij mee moet stoppen: "Het is zielig"

Laatste kans voor Uijtdebroeks? Ex-renner zegt waar hij mee moet stoppen: "Het is zielig"

20/01
Contador velt oordeel over keuze Evenepoel en de strijd tegen Pogacar

Contador velt oordeel over keuze Evenepoel en de strijd tegen Pogacar

20/01
Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

20/01
Weer prijs voor Ruben Van Gucht: er komt nog een extra rijverbod bij

Weer prijs voor Ruben Van Gucht: er komt nog een extra rijverbod bij

20/01
Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

20/01
"Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk

"Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk

20/01
Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

20/01
Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

20/01
Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

20/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Remco Evenepoel Sep Vanmarcke Thibau Nys Tim Merlier Jonas Vingegaard Rasmussen Cian Uijtdebroeks Jan Bakelants Bobbie Traksel Jose De Cauwer Maxime Monfort Serge Pauwels Primoz Roglic Andreas Lund Andresen Greg Van Avermaet Van Eetvelt Lennert Thijs Zonneveld Sepp Kuss

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved