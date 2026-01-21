📷 Tien op een rij: Wout van Aert beleeft stevige dag

Wout van Aert blijft in Spanje stevig trainen om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Van Aert werkte al voor de tiende dag op rij een training af.

Door zijn enkelbreuk na een valpartij in Mol op 2 januari moest Wout van Aert enkele dagen rusten en kon hij al rustig hervatten op de rollen. Vorige week maandag mocht Van Aert dan een eerste keer weer buiten fietsen.

Dat deed hij nog in België, daarna vertrok Van Aert richting Spanje voor een stage met zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Van Aert is sindsdien elke dag aan het trainen, nu al tien dagen op rij.

Van Aert werkt stevige training af met Kielich

Woensdag trok Van Aert op pad met zijn nieuwe ploegmaat Timo Kielich voor een tocht van 140 kilometer met zo'n 2.900 hoogtemeters en dat aan een gemiddelde snelheid van 30,5 km/u.

"(C)ramping it up", schreef Van Aert op zijn Strava. Er werden heel wat hoogtemeters overwonnen, maar de krampen waren dus niet veraf of er zelfs helemaal bij Van Aert.

Sinds Van Aert tien dagen geleden weer buiten kan trainen, zat hij zo'n 1050 kilometer in het zadel en dat in zo'n 33 uur met ook meer dan 18.000 hoogtemeters. Toch stevig voor iemand met een breukje in de enkel.