"Niet normaal": Meurisse doet boekje open over hoogtestage met Pidcock en co in Chili

Pinarello-Q36.5 trok met kopman Tom Pidcock en zes andere renners, waaronder drie Belgen, naar Chili voor een hoogtestage. De omstandigheden zijn er bijzonder zwaar.

Heel wat renners of ploegen kiezen voor een hoogtestage op Tenerife of in de Sierra Nevada in Spanje, maar Pinarello-Q36.5 deed er nog een schepje bovenop en trok naar het Zuid-Amerikaanse Chili.

Extreme omstandigheden in Chili

Drie van de vier Belgische nieuwkomers, Xandro Meurisse, Quinten Hermans en Brent Van Moer mochten met kopman Tom Pidcock mee naar Chili. Hun hotel ligt op 2.700 meter boven de zeespiegel.

De omstandigheden zijn er extreem. Om acht uur 's ochtends is het al meer dan twintig graden, in het dal op een hoogte van 700 meter is het overdag zo'n 36 graden. En ook de hoogte doet ook iets met de saturatie van de renners.

Meurisse veel sneller buiten adem

Volgens Meurisse ligt die hoeveelheid zuurstof in zijn bloed in België rond de 97 à 98%, op hoogtestage in Europa is dat 93 à 94%. "Hier is het nog slechts 89 à 90. Erg laag. Het zijn dan ook extreme omstandigheden", zegt hij bij HLN.



"Wanneer ik hier vanuit ons appartement naar de garage wandel om mijn fiets op te pikken, slaat mijn hart al rap 110 keer per minuut. Voor een topsporter is dat niet normaal hoog. Ons lichaam ziet af."