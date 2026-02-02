Superprestige breekt met traditie: twee opvallende nieuwigheden in 2026-2027
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu via Instagram!
De Superprestige heeft zijn kalender voor volgend seizoen voorgesteld. Drie crossen krijgen een thema en er zijn ook enkele nieuwigheden.
"Het wordt een speciaal jaar voor de Telenet Superprestige, met heel wat crossen die eruit springen op de internationale kalender. Zo zullen we volgend seizoen een Halloweencross, een Sinterklaascross en een Kerstcross hebben", klinkt het in het persbericht van de Superprestige.
Wat is nieuw in de Superprestige in 2026-2027?
Middelkerke sluit zaterdag dit seizoen af, volgend seizoen is de cross als tweede aan de beurt. "Dat zal een avondcross in halloweenthema worden, midden in de herfstvakantie", zegt Chris Mannaerts, Head of Cyclo-cross bij Flanders Classics.
Ruddervoorde was al enkele jaren de traditionele opener, maar verhuist nu naar december en wordt dan weer een cross in het thema van Sinterklaas. "Heusden-Zolder zal voor het eerst een cross op kerstdag worden, toch wel een bijzondere wijziging in deze kalender."
In 2005 was er voor het laatst een cross op kerstdag, vanaf dit jaar dus opnieuw. En er is ook een primeur met de laatste manche op 2 januari, sinds de oprichting in 1982-1983 eindigde de Superprestige nooit eerder.
Kalender Superprestige 2026-2027
- Zondag 25 oktober 2026 - Overijse
- Donderdag 5 november 2026 - Middelkerke
- Woensdag 11 november 2026 - Niel
- Zaterdag 14 november 2026 - Merksplas
- Zondag 6 december 2026 - Ruddervoorde
- Vrijdag 25 december 2026 - Zolder
- Woensdag 30 december 2026 - Diegem
- Zaterdag 2 januari 2027 - Gullegem
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief