Lotte Kopecky opent seizoen met Europese titel, Jasper De Buyst pakt ook opnieuw medaille

Lotte Kopecky heeft op het Europees kampioenschap baanwielrennen goud gepakt in de afvalling. Eerder pakte Jasper De Buyst ook al brons in de puntenkoers.

Op de eerste dag van het EK baanwielrennen kwam Lotte Kopecky al eens in actie tijdens de kwalificatie van de ploegenachtervolging. Nu stond ze aan de start van de afvallingskoers, een van haar favoriete nummers.

Kopecky werd al drie keer Europees kampioen en twee keer wereldkampioen in die discipline, ze was dan ook een van de favorieten. En Kopecky maakte haar favorieten ook helemaal waar met een nieuwe Europese titel.

Kopecky ging naar de finale met de Duitse Teutenberg en de Française Berteau. Teutenberg viel als eerste af en pakte brons, Berteau kon Kopecky nog weinig in de weg leggen en moest tevreden zijn met zilver.

De Buyst pakt brons, al vier Belgische medailles

Even voor Kopecky in actie kwam, pakte Jasper De Buyst (Lotto-Intermarché) al brons in de puntenkoers, net als vorig jaar op het EK. Het goud was dan weer voor de Duitser Tim Torn Teutenberg.

Voor België is het na het goud van Hélène Hesters op de scratch en het brons van haar broer Jules Hesters in de afvallingskoers al de vierde medaille op dit EK baanwielrennen, dat nog tot donderdag duurt.