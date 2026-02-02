Geslaagd seizoen van Nys? Herygers geeft zijn ongezouten mening

Foto: © photonews

Het seizoen van Thibau Nys in het veld zit er ook op nu het WK achter de rug is. Paul Herygers vindt dat de balans positief is voor de Belgische kampioen.

Met zes overwinningen heeft Thibau Nys één keer meer gewonnen dan vorig seizoen. Hij won twee manches in de X2O Badkamers Trofee (Koppenberg en Hamme), drie in de Wereldbeker (Tabor, Flamanville en Dendermonde) en het BK.

Wat vindt Herygers van seizoen Nys? 

Nys pakte ook zilver op het Europees kampioenschap en brons op het wereldkampioenschap. "Dat is gewoon bijna het maximum eruit gehaald. Ik zou niet weten waar hij een steekje heeft laten liggen", zegt Paul Herygers bij Sporza.

Met een vijftiende plaats in Lokeren, een 23ste plaats in Antwerpen, een veertiende plaats in Heusden-Zolder en een 19de plaats in Zonhoven eindigde Nys vier keer niet in de top tien dit seizoen. 

Toch vindt Herygers dat het seizoen van Nys fantastisch is verlopen. "Ook dit WK, dit is een bank vooruit. Hij heeft gereden zoals hij moest rijden", vindt Herygers over de bronzen medaille van Nys. 

Nys wordt Belgische kopman

Voor Herygers wordt Nys, Van Aert buiten beschouwing gelaten, dan ook de Belgische kopman bij uitstek de komende jaren. "Dat moet nog allemaal tot uiting komen. Dat wordt een Nys op z'n best", besluit Herygers nog. 

