Na vier jaar weer prijs: Marit wint eerste koers bij Red Bull en dat was niet de bedoeling

Arne Marit (27) heeft met de Trofeo Palma meteen zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe gewonnen. Nochtans was hij geen kopman bij de Duitse ploeg in die koers.

Vier op vijf voor Red Bull-BORA-hansgrohe in de Challenge Mallorca. De Duitse ploeg won de ploegentijdrit op dag twee, Remco Evenepoel won met een solo twee keer op vrijdag en zaterdag.

Zondag stond met de Trofeo Palma de laatste van vijf eendagswedstrijden op Mallorca op het programma. Rune Herregodts (UAE) deed een gooi naar de zege, maar werd in de laatste kilometer ingelopen.

Marit geen kompan bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Het werd een sprint en daarin was Arne Marit de sterkste. Voor de 27-jarige Belg zijn tweede zege in zijn carrière, zijn eerste boekte hij in oktober 2021. Na meer dan vier jaar was het dus nog eens prijs, in zijn eerste koers voor Red Bull-BORA-hansgrohe.

Marit was eigenlijk ook geen kopman. "Ik was hier eigenlijk als lead-out voor Magagnotti (derde). Maar door een val in de laatste bocht was ik hem kwijt en dacht ik: misschien is dit een klein kansje voor mij", zei hij in het flashinterview.

Nieuwe fiets geeft Marit vleugels

"Dit maakt het feestje voor de ploeg compleet. Persoonlijk is het ook een emotionele zege, want hier heb ik zo lang op moeten wachten. Ik was er zo vaak heel dichtbij. Maar nu heb ik een goede fiets. Als ik versnel, voel ik echt hoe de fiets mij vooruitstuwt."



