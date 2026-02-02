Lotte Kopecky heeft Europese titel beet, maar vreest ook voor één iets

Nog maar eens een Europes titel op de afvalling voor Lotte Kopecky, de vierde al. Meteen een goede start van haar seizoen en ook van haar EK, waarin er nog medailles kunnen volgen.

Als drievoudig Europees kampioene en tweevoudig wereldkampioene heeft Lotte Kopecky al vaak bewezen dat de afvalling een van haar beste nummers is in het baanwielrennen. Dat deed ze nu opnieuw op het EK.

Nieuwe Europese titel Kopecky in de afvalling

"Vooraf sta ik toch altijd een beetje te bibberen door positieve spanning, want het is toch altijd een wedstrijd met risico. Ik vind het enorm plezant om een afvalling te rijden", zei Kopecky achteraf bij Sporza.

Kopecky kwam nooit echt in de problemen, haar eerste medaille op dit EK is al binnen. Op de afvalling had Kopecky zeker op een medaille gehoopt, maar alles moet wel telkens meezitten. Dat was ook het geval.

Programma Lotte Kopecky

Dinsdag heeft Kopecky een rustdag, woensdag rijdt ze de individuele achtervolging en de puntenkoers. "Het wordt serieus afzien", vreest Kopecky nu al. Donderdag volgt dan nog de ploegkoers met Shari Bossuyt.

"Het vertrouwen is zeker aanwezig. Op training voelde ik me al heel goed. En ik kijk er enorm naar uit om weer met Shari een ploegkoers te rijden. Als we allebei een goede dag hebben, dan denk ik dat we heel ver kunnen komen."