Na de achtste wereldtitel: Wellens stelt mening over Van der Poel bij

Mathieu van der Poel werd zondag voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden. Voor Bart Wellens is het dan ook duidelijk: Van der Poel is de beste veldrijder aller tijden.

Van der Poel reed perfect in Hulst

Zoals verwacht heeft Mathieu van der Poel zijn achtste wereldtitel veldrijden gepakt. Er stond net zoals zo vaak geen maat op de Nederlander, hij reed na tien minuten weg en rondde zijn solo van 50 minuten af.

Van der Poel benaderde voor Bart Wellens in Hulst dan ook de perfectie. De Nederlander nam elke bocht goed en reed, behalve in de laatste ronde door de gladheid, de steile helling helemaal naar boven.

Wellens vindt Van der Poel beste crosser ooit

Voor Wellens is het dan nu ook duidelijk dat Van der Poel de beste veldrijder aller tijden is. "Vroeger zei ik dat je tijden niet mocht vergelijken, maar nu ben ik toch een andere mening toegedaan", stelt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Met hoe Van der Poel de cross domineert en dat ook combineert met topprestaties op de weg, dan is er voor Wellens weinig twijfel mogelijk dat de Nederlander de beste crosser aller tijden is.

En dat zegt Wellens met respect voor de carrières van Erik De Vlaeminck en Sven Nys. "Ook zij waren heel grote mijnheren, maar Mathieu, dat is een geval apart", besluit Wellens dan ook.