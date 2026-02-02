Na de achtste wereldtitel: Wellens stelt mening over Van der Poel bij

Na de achtste wereldtitel: Wellens stelt mening over Van der Poel bij
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel werd zondag voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden. Voor Bart Wellens is het dan ook duidelijk: Van der Poel is de beste veldrijder aller tijden.

Van der Poel reed perfect in Hulst

Zoals verwacht heeft Mathieu van der Poel zijn achtste wereldtitel veldrijden gepakt. Er stond net zoals zo vaak geen maat op de Nederlander, hij reed na tien minuten weg en rondde zijn solo van 50 minuten af. 

Van der Poel benaderde voor Bart Wellens in Hulst dan ook de perfectie. De Nederlander nam elke bocht goed en reed, behalve in de laatste ronde door de gladheid, de steile helling helemaal naar boven.

Wellens vindt Van der Poel beste crosser ooit

Voor Wellens is het dan nu ook duidelijk dat Van der Poel de beste veldrijder aller tijden is. "Vroeger zei ik dat je tijden niet mocht vergelijken, maar nu ben ik toch een andere mening toegedaan", stelt Wellens bij Het Nieuwsblad. 

Met hoe Van der Poel de cross domineert en dat ook combineert met topprestaties op de weg, dan is er voor Wellens weinig twijfel mogelijk dat de Nederlander de beste crosser aller tijden is.

Lees ook... Brengt hij voorjaar in gevaar? Roodhooft zegt waarom Van der Poel mag skiën
En dat zegt Wellens met respect voor de carrières van Erik De Vlaeminck en Sven Nys. "Ook zij waren heel grote mijnheren, maar Mathieu, dat is een geval apart", besluit Wellens dan ook. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Bart Wellens

Meer nieuws

Brengt hij voorjaar in gevaar? Roodhooft zegt waarom Van der Poel mag skiën

Brengt hij voorjaar in gevaar? Roodhooft zegt waarom Van der Poel mag skiën

18:00
Geen perfect seizoen: vader Adrie doet boekje open over Mathieu van der Poel

Geen perfect seizoen: vader Adrie doet boekje open over Mathieu van der Poel

16:30
Lotte Kopecky heeft Europese titel beet, maar vreest ook voor één iets

Lotte Kopecky heeft Europese titel beet, maar vreest ook voor één iets

20:30
Geslaagd seizoen van Nys? Herygers geeft zijn ongezouten mening

Geslaagd seizoen van Nys? Herygers geeft zijn ongezouten mening

20:00
🎥 Pech voor het WK en ontmoeting met de koning nadien: Van der Poel onthult details

🎥 Pech voor het WK en ontmoeting met de koning nadien: Van der Poel onthult details

11:00
Superprestige breekt met traditie: twee opvallende nieuwigheden in 2026-2027

Superprestige breekt met traditie: twee opvallende nieuwigheden in 2026-2027

19:00
Lotte Kopecky opent seizoen met Europese titel, Jasper De Buyst pakt ook opnieuw medaille

Lotte Kopecky opent seizoen met Europese titel, Jasper De Buyst pakt ook opnieuw medaille

18:30
"Vond dat jammer": Roodhooft ziet het graag anders met Van der Poel

"Vond dat jammer": Roodhooft ziet het graag anders met Van der Poel

13:30
"Dit was hier wel een WK, hé": Wellens toont weinig begrip voor Nys

"Dit was hier wel een WK, hé": Wellens toont weinig begrip voor Nys

13:00
"Moedeloos" bij Soudal Quick-Step: De Cauwer ziet Evenepoel kicken bij nieuwe ploeg

"Moedeloos" bij Soudal Quick-Step: De Cauwer ziet Evenepoel kicken bij nieuwe ploeg

17:00
Soudal Quick-Step neemt verassende beslissing over toptalent Paul Magnier

Soudal Quick-Step neemt verassende beslissing over toptalent Paul Magnier

16:00
Geen Van der Poel meer in de cross? De Cauwer ziet sleutelrol voor Pogacar

Geen Van der Poel meer in de cross? De Cauwer ziet sleutelrol voor Pogacar

12:30
Pech voor Lotto-Intermarché: twee Belgische renners staan even aan de kant

Pech voor Lotto-Intermarché: twee Belgische renners staan even aan de kant

15:00
"Niet veel woorden voor": Vandeputte (27ste) doet zijn verhaal na rampzalig WK

"Niet veel woorden voor": Vandeputte (27ste) doet zijn verhaal na rampzalig WK

14:00
"Nog nooit zoveel pijn gehad": laatste WK van Van der Haar (19de) eindigt in tranen

"Nog nooit zoveel pijn gehad": laatste WK van Van der Haar (19de) eindigt in tranen

12:00
Gaat hij door met crossen? Herygers heeft glashelder advies voor Van der Poel

Gaat hij door met crossen? Herygers heeft glashelder advies voor Van der Poel

07:30
Twee medailles op EK baan dankzij familie Hesters: "Dat had mijn broer me gezegd"

Twee medailles op EK baan dankzij familie Hesters: "Dat had mijn broer me gezegd"

10:00
Afscheid van de cross? Van der Poel deelt gedachtegang en mogelijk straf plan

Afscheid van de cross? Van der Poel deelt gedachtegang en mogelijk straf plan

01/02
Na vier jaar weer prijs: Marit wint eerste koers bij Red Bull en dat was niet de bedoeling

Na vier jaar weer prijs: Marit wint eerste koers bij Red Bull en dat was niet de bedoeling

09:00
Nys trekt opvallende conclusie over Van der Poel na WK: "Ik schrok"

Nys trekt opvallende conclusie over Van der Poel na WK: "Ik schrok"

01/02
Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden

Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden

08:30
1
Geprofiteerd van Nys? Del Grosso spreekt klare taal na zilver op WK

Geprofiteerd van Nys? Del Grosso spreekt klare taal na zilver op WK

08:00
Thibau Nys is verrast na WK veldrijden en kondigt verandering aan

Thibau Nys is verrast na WK veldrijden en kondigt verandering aan

07:00
Mathieu van der Poel legt zijn speciale viering uit na achtste wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel legt zijn speciale viering uit na achtste wereldtitel veldrijden

01/02
🎥 Van der Poel pakt dominant achtste wereldtitel, Nys moet weer tevreden zijn met brons

🎥 Van der Poel pakt dominant achtste wereldtitel, Nys moet weer tevreden zijn met brons

01/02
Albert twijfelt niet en weet wanneer Van der Poel fiets aan de haak hangt

Albert twijfelt niet en weet wanneer Van der Poel fiets aan de haak hangt

01/02
Toon Aerts (8ste) moet iets toegeven na WK en deelt zijn mening over Van der Poel

Toon Aerts (8ste) moet iets toegeven na WK en deelt zijn mening over Van der Poel

01/02
Wanneer stopt hij met crossen? Van Aert licht tipje van de sluier op

Wanneer stopt hij met crossen? Van Aert licht tipje van de sluier op

01/02
Vier Belgische medailles op het WK: bondscoach geeft zijn eerlijke mening

Vier Belgische medailles op het WK: bondscoach geeft zijn eerlijke mening

01/02
Twee cruciale fouten: Sven Nys velt oordeel over WK van Thibau Nys

Twee cruciale fouten: Sven Nys velt oordeel over WK van Thibau Nys

01/02
"Ik panikeerde even": Thibau Nys verliest zilver op WK en geeft fout toe

"Ik panikeerde even": Thibau Nys verliest zilver op WK en geeft fout toe

01/02
"Wout is de enige van wie Mathieu schrik heeft": De Clercq geeft de hoop niet op

"Wout is de enige van wie Mathieu schrik heeft": De Clercq geeft de hoop niet op

01/02
Dicht hij zo de kloof met Pogacar? Evenepoel voorspelt nog meer vuurwerk

Dicht hij zo de kloof met Pogacar? Evenepoel voorspelt nog meer vuurwerk

01/02
Al een voorgeschiedenis: Van Gils onthult hoe Evenepoel is als ploegmaat

Al een voorgeschiedenis: Van Gils onthult hoe Evenepoel is als ploegmaat

01/02
Op een zucht van goud: teleurgestelde bronzen Lejeune zegt wat er fout ging

Op een zucht van goud: teleurgestelde bronzen Lejeune zegt wat er fout ging

01/02
Wat kan hij op het WK? Vanthourenhout onthult hoe het met hem is

Wat kan hij op het WK? Vanthourenhout onthult hoe het met hem is

01/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Sven Nys Marion Norbert-Riberolle Lotte Kopecky Paul Herygers Adrie Van Der Poel Toon Aerts Michael Vanthourenhout Niels Vandeputte Eddy Merckx Mario De Clercq Angelo De Clercq Lucien Van Impe Tibor Del Grosso Arne Marit Jules Hesters

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved