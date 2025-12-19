Vertrouweling heeft opmerkelijk nieuws over Remco Evenepoel

Vertrouweling heeft opmerkelijk nieuws over Remco Evenepoel
Remco Evenepoel heeft wel een paar vertrouwelingen in zijn omgeving. In het peloton kan die term ook gebruikt worden om Mattia Cattaneo te omschrijven.

Ze gaan beiden bij Red Bull-BORA-hansgrohe rijden. Cattaneo is dus de vertrouweling onder de renners die ploegmaat blijft van Evenepoel. De Italiaan doet bij bici.PRO uit de doeken hoe zijn overstap tot stand is gekomen. Evenepoel had hem aan de telefoon gezegd om te tekenen bij Red Bull, indien het mogelijk zou zijn.

Evenepoel wist op dat moment immers al dat hij zelf naar Red Bull zou gaan. Cattaneo had nog nergens getekend en sloot dus op aandringen van Evenepoel een akkoord met Red Bull. "Ik kreeg op mijn 35e een contract voor drie jaar. Je begrijpt hoe trots ik daar op ben. Het helpt niet alleen Evenepoel, het is een teken dat ik iets goed doe."

Last van de schouders gevallen bij Evenepoel

Cattaneo wordt inderdaad nog altijd beschouwd als iemand die een rol als belangrijke helper kan vervullen. Hij heeft ook al een bepaalde indruk van Evenepoel als Red Bull-renner. "Hij oogt veel meer sereen. Misschien is het gewoon mijn gevoel, maar het is alsof er een last van zijn schouders is gevallen. Elke dag lijkt hij rustiger en zelfverzekerder."

Cattaneo zou heus wel het verschil merken als dit niet zo zou zijn. "Je merkt meteen wanneer iemand meer ontspannen is of meer onder druk staat. Hij heeft jaren met de geruchten geleefd dat hij naar een bepaalde ploeg zou gaan en dat heeft hem in het dagelijkse leven onder druk gezet." Mogelijk had dit ook bij Soudal Quick-Step een impact.

Remco en Cattaneo rijden bijna zelfde programma

Evenepoel straalt volgens Cattaneo dus een zekere rust uit dat hij voor zijn overstap niet had. Zelf zal Cattaneo een programma rijden dat vergelijkbaar is met dat van Remco, met hier en daar een uitzondering in de klassiekers.

