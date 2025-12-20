🎥 Van der Poel demonstreert in Antwerpen, Van Aert kent pech en wordt pas zevende

Mathieu van der Poel heeft na Namen ook de manche van de Wereldbeker in Antwerpen gewonnen. Wout van Aert deed nooit mee voor de overwinning, een lekke band halfweg hield hem zelfs van het podium.

Er werd lang uitgekeken naar de rentree van Wout van Aert in Antwerpen en een mogelijk duel met Mathieu van der Poel. Al na twee minuten zaten ze wiel in wiel, maar het zou ook de laatste keer worden.

Van der Poel stoomde door naar de kop van de koers, Van Aert bleef plakken rond de vijfde plaats. Na de eerste ronde konden alleen Del Grosso en Nieuwenhuis nog volgen, Van Aert volgde op twaalf seconden.

Van der Poel solo in ronde twee

Thibau Nys had zijn start gemist en was na een eerste ronde pas veertiende, hij zou eindelijk buiten de top twintig eindigen. Van der Poel ging in de tweede solo, niemand kwam nog in de buurt van de wereldkampioen.

MVDP doing what MVDP does best 💪



The Dutchman is stringing out the field as Tibor Del Grosso struggles to hold the wheel. Wout Van Aert 15secs back in fourth ⏱️#CXWorldCup pic.twitter.com/GwYc0BXqjG — UCI Cyclocross (@UCI_CX) December 20, 2025

Van Aert kwam in een groepje met Del Grosso, Nieuwenhuis, Sweeck en Vandebosch terecht. Na de vierde van acht ronden reed Sweeck weg en hij volgde op een halve minuut, Van Aert zette de achtervolging in.



Van Aert rijdt halfweg lek

Plots zakte Van Aert echter weg, een lekke voorband was de oorzaak. Van Aert zat plots op meer dan een minuut en de negende plaats, hij moest aan een achtervolging beginnen. Hij schoof wel op naar de vijfde plaats.

A nightmare for Wout van Aert 😫



The Belgian punctures and slips back in the fight for a podium position. pic.twitter.com/LJNDNtzI3y — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) December 20, 2025

In de voorlaatste ronde reed ook Van der Poel achteraan lek, zijn voorsprong op Sweeck zakte van 43 naar 24 seconden. De eerste twee posities lagen echter vast, Van der Poel won voor Sweeck.

Verstrynge pakte de derde podiumplaats, in de slotronde zakte Van Aert nog weg naar de zevende plaats op 51 seconden van Van der Poel. Maandag komt Van Aert opnieuw in actie in Hofstade, Van der Poel zondag al in Koksijde.