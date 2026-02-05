Kopecky spreekt met lof over Bossuyt na Europese titel en doet programma uit de doeken

Ruim drie jaar na hun wereldtitel hebben Lotte Kopecky en Shari Bossuyt de Europese titel ploegkoers gepakt. Kopecky sprak vol lof over Bossuyt en deelde haar programma.

Voor het eerst sinds hun wereldtitel eind 2022 reden Shari Bossuyt en Lotte Kopecky nog eens samen een ploegkoers. Door een dopingschorsing van twee jaar van Bossuyt, die afliep in juni vorig jaar, kon dat lang tijd niet.

Kopecky lovend over Bossuyt

"Ik ben heel trots op Shari", zei Kopecky achteraf bij Sporza. "Ze heeft een moeilijke periode achter de rug. Ze heeft dat op een zo’n positief mogelijke manier weten om te zetten", ging Kopecky verder.

Dat ze samen met Bossuyt zo weer de draad kon oppikken, vindt Kopecky dan ook erg knap. En ze heeft ook veel respect voor Bossuyt. Het volgende doel is nu om te scoren op het WK in Shanghai eind dit jaar.

Programma Lotte Kopecky

Voor zowel Bossuyt als Kopecky gaat de focus nu weer naar het wegwielrennen. "Ik vertrek volgende week naar Spanje voor een stage met de ploeg en dan start ik in de Omloop het Nieuwsblad (28 februari, nvdr.).

Daarna volgen opnieuw alle klassiekers voor Kopecky met onder meer de Strade Bianche (7 maart), Milaan-Sanremo (21 maart), de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april).