🎥 "Of ik gefrustreerd ben?" Evenepoel reageert op neutralisatie in gewonnen tijdrit

Remco Evenepoel heeft de tijdrit in de Ronde van Valencia gewonnen. De wereldkampioen deed er wel geen zaak mee in het klassement, want de tijdsverschillen telden niet.

De tijdrit van 17 kilometer was voor Remco Evenepoel een uitgelezen kans om de concurrentie tijd aan te smeren en al een kloof te slaan in het klassement in de Ronde van Valencia. Die kans werd echter door de neus geboord van Evenepoel.

Door hevige wind tijdens de verkenning werd beslist om geen tijdsverschillen aan te rekenen, enkel de dagzege telde. Ook de tijdritfietsen mochten niet gebruikt worden, maar Evenepoel was op zijn wegfiets toch de beste.

Hij won toch de tijdrit met acht seconden voorsprong op zijn ploegmaat Vlasov. Waarom ging Evenepoel toch nog voluit in de tijdrit? "Er stond nog een ritwinst op het programma en ik wilde de organisatie respecteren", zei Evenepoel bij Cycling Pro Net.

"Ik kwam naar hier om te koersen en zijn uiteindelijk ook eerste en tweede, een goed resultaat voor onze ploeg. In het wielrennen kunnen er last minute beslissingen genomen worden en die moeten we respecteren."

Evenepoel heeft respect voor keuze organisatie

"Of ik gefrustreerd ben? Nee. De wind was heel hard. Ze ging wel wat gaan liggen naar het einde toe, maar dat zijn keuzes die we moeten aanvaarden", zei Evenepoel nog. "Er zijn al genoeg zware valpartijen geweest door zware weersomstandigheden."