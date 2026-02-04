"Zo zit hij in elkaar": Van Aert zag het al eerder bij Thibau Nys

Thibau Nys werd op het WK veldrijden opnieuw derde en pakte brons. Nochtans zat hij een week eerder nog in zak en as na twee vierde plaatsen in Maasmechelen en Hoogerheide.

Een week voor het WK veldrijden zag Thibau Nys het even niet meer zitten. Hij werd in Hoogerheide geklopt in de sprint bergop door Tibor Del Grosso en Niels Vandeputte. De reactie van Nys was achteraf duidelijk.

Overreactie bij Nys na Wereldbeker Hoogerheide

"Ik heb het er even mee gehad", zei de Belgische kampioen. Vader Sven Nys moest lachen om de reactie van zijn zoon. "Ja, dat is typisch Thibau." Nys senior had het al eerder gezien bij zijn zoon.

En dat geldt ook voor andere crossers, zoals Wout van Aert. "Ik ken Thibau persoonlijk en hij durft wel snel te dramatiseren, zo zit hij in elkaar", zei Van Aert voor het WK veldrijden bij Live Slow Ride Fast.

Nys pakte opnieuw brons op WK veldrijden

Van Aert had er duidelijk nog vertrouwen in dat Nys op het WK wel weer op niveau zou zijn en hij kreeg ook gelijk. "Op kampioenschappen geeft hij altijd wel thuis. Hij kan zich altijd opladen", stelde Van Aert.



Nys werd opnieuw derde op het WK, net als vorig jaar. Toen waren Van der Poel en Van Aert te sterk, dit jaar waren dat met Van der Poel en Del Grosso twee Nederlanders.