Ondanks vertrek op hoogtestage: Van Aert heeft minder goed nieuws over enkelblessure

Ondanks vertrek op hoogtestage: Van Aert heeft minder goed nieuws over enkelblessure
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De tijd voor Wout van Aert begint te dringen met zijn enkelblessure. Van Aert vertrekt wel naar Spanje voor een hoogtestage.

Het is intussen al meer dan een maand geleden dat Wout van Aert op 2 januari ten val kwam in Mol en daarbij een kleine breuk in zijn enkel opliep. Van Aert moest daardoor ook enkele dagen van de fiets blijven. 

Van Aert kan nog niet alles door enkelblessure

Intussen is Van Aert wel al zo'n drie weken opnieuw aan het trainen, zo kon hij tijdens de ploegstage van Visma-Lease a Bike trainingen van vijf à zes uur afwerken. Toch lukt voor Van Aert nog alles door zijn blessure. 

Zo kan hij nog niet sprinten of trekken aan zijn pedalen tijdens een maximale inspanning. "Dat is niet ideaal en de tijd tikt in mijn nadeel, maar beter zo dan niks te kunnen doen", citeerde HLN Van Aert tijdens een panelgesprek in de Niels Albert Bike Store. 

Hoogtestage op de Sierra Nevada

Intussen is Van Aert wel vertrokken naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage van zo'n drie weken. Daar zal Van Aert zich klaarstomen op de Omloop het Nieuwsblad op 28 februari. 

Lees ook... Lefevere bijzonder lovend over Van Aert en pakt uit met stevige voorspelling
Op de Sierra Nevada krijgt Van Aert het gezelschap van zijn ploegmaats Timo Kielich, Edoardo Affini, Christophe Laporte, Niklas Behrens, Bruno Armirail en Davide Piganzoli. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Schrik van Pogacar? Veel vragen en ook vrees bij plan Visma-LaB en Vingegaard

Schrik van Pogacar? Veel vragen en ook vrees bij plan Visma-LaB en Vingegaard

15:00
Vertrek van Zeeman bij Visma veranderde alles: Uijtdebroeks klapt uit de biecht

Vertrek van Zeeman bij Visma veranderde alles: Uijtdebroeks klapt uit de biecht

14:00
Remco Evenepoel spreekt zich opvallend uit over de Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel spreekt zich opvallend uit over de Ronde van Vlaanderen

13:30
Diskwalificatie op WK veldrijden: Norbert Riberolle onthult echte oorzaak

Diskwalificatie op WK veldrijden: Norbert Riberolle onthult echte oorzaak

13:00
WK als grootste bewijs: Nederland zet België stevig voor schut in de cross

WK als grootste bewijs: Nederland zet België stevig voor schut in de cross

12:30
Voormalig renner die actief is op OnlyFans opgepakt door Italiaanse politie

Voormalig renner die actief is op OnlyFans opgepakt door Italiaanse politie

12:00
Lefevere bijzonder lovend over Van Aert en pakt uit met stevige voorspelling

Lefevere bijzonder lovend over Van Aert en pakt uit met stevige voorspelling

07:30
Evenepoel zal het niet cadeau krijgen: stevige concurrent daagt hem uit

Evenepoel zal het niet cadeau krijgen: stevige concurrent daagt hem uit

11:00
Wout van Aert komt scherp uit de hoek over afscheid van Simon Yates En Fem Van Empel

Wout van Aert komt scherp uit de hoek over afscheid van Simon Yates En Fem Van Empel

07:00
"Bleef op mijn honger zitten": Uijtdebroeks kreeg verbod bij Visma-Lease a Bike

"Bleef op mijn honger zitten": Uijtdebroeks kreeg verbod bij Visma-Lease a Bike

09:00
Niet alleen zorgen om Merlier: Foré komt met update over Magnier, Vervaeke en Rex

Niet alleen zorgen om Merlier: Foré komt met update over Magnier, Vervaeke en Rex

08:30
Kritiek na hulp van motor bij zege: Evenepoel antwoordt klaar en duidelijk

Kritiek na hulp van motor bij zege: Evenepoel antwoordt klaar en duidelijk

08:00
Mathieu van der Poel twijfelt nog aan nieuw duel met Wout van Aert

Mathieu van der Poel twijfelt nog aan nieuw duel met Wout van Aert

21:30
Paul Herygers heeft over één ding geen goed nieuws voor Thibau Nys: "Tien tegen zero"

Paul Herygers heeft over één ding geen goed nieuws voor Thibau Nys: "Tien tegen zero"

20:30
Van Aert verovert harten en is rolmodel tot in Latijns-Amerika: "Je ziet zijn opofferingen"

Van Aert verovert harten en is rolmodel tot in Latijns-Amerika: "Je ziet zijn opofferingen"

03/02
Jurgen Foré heeft bijzonder slecht nieuws over Tim Merlier te melden

Jurgen Foré heeft bijzonder slecht nieuws over Tim Merlier te melden

20:00
Shari Bossuyt pakt brons op het EK baanwielrennen

Shari Bossuyt pakt brons op het EK baanwielrennen

19:00
Deze twee zaken zal Mathieu van der Poel wellicht nooit bereiken in het veldrijden

Deze twee zaken zal Mathieu van der Poel wellicht nooit bereiken in het veldrijden

18:30
Remco Evenepoel legt de lat hoog na schitterende openingsweek

Remco Evenepoel legt de lat hoog na schitterende openingsweek

18:00
Lefevere schuwt de grote woorden niet over Denk en Evenepoel

Lefevere schuwt de grote woorden niet over Denk en Evenepoel

17:00
Goed nieuws voor de fans? Organisator hoopt nog uit te pakken met Thibau Nys

Goed nieuws voor de fans? Organisator hoopt nog uit te pakken met Thibau Nys

16:30
Lotte Kopecky geeft bloemen weg aan iemand heel bijzonders

Lotte Kopecky geeft bloemen weg aan iemand heel bijzonders

16:00
📷 Kogel door de kerk: grote naam uit Nederlands wielrennen kondigt afscheid aan

📷 Kogel door de kerk: grote naam uit Nederlands wielrennen kondigt afscheid aan

03/02
Sep Vanmarcke heeft dubbele afspraak met Soudal Quick-Step

Sep Vanmarcke heeft dubbele afspraak met Soudal Quick-Step

03/02
Evenepoel spreekt zelf uitdrukkelijk belofte uit over de Ronde van Vlaanderen

Evenepoel spreekt zelf uitdrukkelijk belofte uit over de Ronde van Vlaanderen

03/02
Philip Roodhooft vindt dat Van der Poel veranderd is en waarschuwt over succesformule

Philip Roodhooft vindt dat Van der Poel veranderd is en waarschuwt over succesformule

03/02
Van Aert constant met doel bezig: hij zet volgende stap in revalidatie en is niet enige Belg

Van Aert constant met doel bezig: hij zet volgende stap in revalidatie en is niet enige Belg

03/02
Van der Poel niet de beste planner, maar hij zet de cross op de helling: dit zijn de redenen

Van der Poel niet de beste planner, maar hij zet de cross op de helling: dit zijn de redenen

03/02
Evenepoel krijgt er een nieuwe uitdager bij: Pidcock heeft belangrijk nieuws

Evenepoel krijgt er een nieuwe uitdager bij: Pidcock heeft belangrijk nieuws

03/02
"Vergeten we soms": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel na zijn drie zeges

"Vergeten we soms": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel na zijn drie zeges

03/02
Na de achtste wereldtitel: Wellens stelt mening over Van der Poel bij

Na de achtste wereldtitel: Wellens stelt mening over Van der Poel bij

02/02
Lotte Kopecky heeft Europese titel beet, maar vreest ook voor één iets

Lotte Kopecky heeft Europese titel beet, maar vreest ook voor één iets

02/02
Geslaagd seizoen van Nys? Herygers geeft zijn ongezouten mening

Geslaagd seizoen van Nys? Herygers geeft zijn ongezouten mening

02/02
Superprestige breekt met traditie: twee opvallende nieuwigheden in 2026-2027

Superprestige breekt met traditie: twee opvallende nieuwigheden in 2026-2027

02/02
Lotte Kopecky opent seizoen met Europese titel, Jasper De Buyst pakt ook opnieuw medaille

Lotte Kopecky opent seizoen met Europese titel, Jasper De Buyst pakt ook opnieuw medaille

02/02
Brengt hij voorjaar in gevaar? Roodhooft zegt waarom Van der Poel mag skiën

Brengt hij voorjaar in gevaar? Roodhooft zegt waarom Van der Poel mag skiën

02/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Thibau Nys Lotte Kopecky Jose De Cauwer Sven Nys Bart Wellens Gerben De Knegt Patrick Lefevere Adrie Van Der Poel Tim Merlier Cian Uijtdebroeks Laurens Sweeck Andrea Piccolo Marion Norbert-Riberolle Lars Van Der Haar Thomas Pidcock Joris Nieuwenhuis Tadej Pogacar

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved