Ondanks vertrek op hoogtestage: Van Aert heeft minder goed nieuws over enkelblessure

De tijd voor Wout van Aert begint te dringen met zijn enkelblessure. Van Aert vertrekt wel naar Spanje voor een hoogtestage.

Het is intussen al meer dan een maand geleden dat Wout van Aert op 2 januari ten val kwam in Mol en daarbij een kleine breuk in zijn enkel opliep. Van Aert moest daardoor ook enkele dagen van de fiets blijven.

Van Aert kan nog niet alles door enkelblessure

Intussen is Van Aert wel al zo'n drie weken opnieuw aan het trainen, zo kon hij tijdens de ploegstage van Visma-Lease a Bike trainingen van vijf à zes uur afwerken. Toch lukt voor Van Aert nog alles door zijn blessure.

Zo kan hij nog niet sprinten of trekken aan zijn pedalen tijdens een maximale inspanning. "Dat is niet ideaal en de tijd tikt in mijn nadeel, maar beter zo dan niks te kunnen doen", citeerde HLN Van Aert tijdens een panelgesprek in de Niels Albert Bike Store.

Hoogtestage op de Sierra Nevada

Intussen is Van Aert wel vertrokken naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage van zo'n drie weken. Daar zal Van Aert zich klaarstomen op de Omloop het Nieuwsblad op 28 februari.

Op de Sierra Nevada krijgt Van Aert het gezelschap van zijn ploegmaats Timo Kielich, Edoardo Affini, Christophe Laporte, Niklas Behrens, Bruno Armirail en Davide Piganzoli.