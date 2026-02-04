Schrik van Pogacar? Veel vragen en ook vrees bij plan Visma-LaB en Vingegaard

Jonas Vingegaard staat dit jaar voor het eerst aan de start van de Giro. Geraint Thomas, Tourwinnaar in 2018, vraagt zich af of Vingegaard zo wel top zal zijn in de Tour.

Na vijf deelnames aan de Tour de France en drie deelnames aan de Vuelta zal Jonas Vingegaard in mei debuteren in de Giro. De Deen wil zijn trilogie voltooien na eindwinsten in de Tour (2022 en 2023) en de Vuelta (2025).

Vingegaard waagt zich aan dubbel Giro-Tour

Deze zomer zal Vingegaard dan ook aan de start staan van de Tour om Tadej Pogacar opnieuw uit te dagen. "Gedurfd. En het werkt eigenlijk bijna nooit", zegt Geraint Thomas in zijn podcast Watts Occurring.

Tadej Pogacar was in 2024 pas de eerste renner sinds Marco Pantani in 1998 die de Giro en de Tour in hetzelfde jaar won. Thomas vraagt zich dan ook af wat de achterliggende gedachte is bij Visma-Lease a Bike om Vingegaard de Giro en de Tour te laten rijden.

Wat kan Vingegaard in de Tour met Giro in de benen?

"Doen ze het om in ieder geval een grote ronde te winnen, alsof ze bijna hun verlies accepteren tegen Pogacar? Of doen ze het met het idee: hij heeft zo'n grote motor, dan zal hij beter presteren in de Tour met een grote ronde in de benen?"



"Ik hoop dat het niet zal zorgen dat ze de Tour niet kunnen winnen." En er is ook altijd een kans dat Pogacar de Tour niet kan rijden. "Als er met Pogi de avond voor de Tour iets gebeurt, wat denkt Jonas dan? Wat zou hij doen als hij nu zou weten dat Pogacar toch niet aan de Tour deelneemt?"