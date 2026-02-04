Bakelants stelt zich vragen bij uitspraak van Uijtdebroeks over transfer

Cian Uijtdebroeks maakte deze winter de overstap van Visma-Lease a Bike naar Movistar. Jan Bakelants stelt zich echter wel vragen bij transfer.

Uijtdebroeks van Visma-Lease a Bike naar Movistar

Voor de tweede keer in drie jaar tijd verbrak Cian Uijtdebroeks zijn contract. Eind 2023 deed hij dat bij BORA-hansgrohe, eind vorig jaar deed hij dat na twee jaar bij Visma-Lease a Bike.

Bij Visma-Lease a Bike was het keurslijf volgens Uijtdebroeks te strak, want er was weinig ruimte voor inspraak. "Ik heb een lossere ploeg nodig, waar ik voor mezelf een professionele omkadering kan creëren en mijn kansen kan krijgen", stelde hij bij HLN.

Bakelants twijfelt aan Uijtdebroeks

Jan Bakelants stelt zich toch vragen bij de nieuwe transfer en de uitspraken van Uijtdebroeks. "Ik vond het een beetje bevreemdend, want hij spreekt zichzelf toch een beetje tegen", stelde Bakelants bij VTM GO.

"Hij verbrak zijn contract bij BORA-hansgrohe om naar een ploeg te gaan die alles heel strikt en juist doet. Er moest een volgende stap gezet worden in zijn carrière en laat ons eerlijk zijn, dat is niet gebeurd."

"En nu wil hij het opnieuw wat losser en zelf doen, terwijl dat toch ook al bij BORA-hansgrohe het geval was", vraagt Bakelants zich af. Deze week maakt Uijtdebroeks zijn debuut in de Ronde van Valencia voor Movistar, het is afwachten of de nieuwe aanpak meteen voor resultaat zal zorgen.