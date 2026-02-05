Na tweede Europese titel: Lotte Kopecky heeft nog één doel voor ogen

Na de afvalling heeft Lotte Kopecky ook de Europese titel gepakt in de puntenkoers. Straks wil Kopecky ook nog scoren in de ploegkoers met Shari Bossuyt.

Op 69 ronden van het einde en na amper 9 minuten koers versnelde Lotte Kopecky in de puntenkoers op het EK baanwielrennen. Niemand volgde en het peloton spatte uiteen, Kopecky had geen keuze meer en moest doorzetten.

Kopecky domineert puntenkoers op EK

Pas op 40 ronden van het einde had ze haar bonusronde te pakken en intussen ook vier sprints. Daardoor was de voorsprong van Kopecky meteen groot, alleen de Nederlandse Sofie van Rooijen kwam nog in de buurt.

Al voor de eindsprint kon Kopecky haar derde Europese titel op de puntenkoers, na 2022 en 2024, vieren. "Ik voelde me goed en het was een leuke puntenkoers", zei Kopecky achteraf bij Sporza.

Dat Kopecky lang bleef hangen op een halve ronde, was een bewuste tactiek. "Daardoor kon ik telkens makkelijk vijf punten meenemen bij de sprints." Kopecky moest daarna enkele controleren, wat haar ook lukte.

Goud in de puntenkoers met Bossuyt?



"Het is leuk om zo aan het seizoen te beginnen. Dit geeft heel veel vertrouwen." Om 12u50 komt Kopecky samen met Shari Bossuyt een laatste keer in actie in de ploegkoers. "Daar we lang afwezig zijn geweest, het zou de kers op de taart moeten zijn."