Marit grijpt naast twee op twee: dit liep er fout voor ploegmaat van Evenepoel

Net geen tweede overwinning in zijn tweede koersdag voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Arne Marit moest in de eerste etappe van de Ronde van Valencia tevreden zijn met plaats twee.

Zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe lijkt Arne Marit (27) vleugels te hebben gegeven. Afgelopen zondag won Marit de Trofeo Palma, zijn eerste overwinning in meer dan vier jaar tijd.

In de eerste etappe van de Ronde van Valencia was het bijna opnieuw prijs. Al liep het tijdens de etappe wel bijna mis. Onderweg lagen enkele klimmetjes en daar werd stevig doorgetrokken, Marit miste bijna de slag.

Klimmetjes nekken Marit

"Bij het opdraaien eigenlijk al te ver. Iemand van Lidl-Trek had een lekke voorband en miste zijn bocht volledig. Zo draaide ik pas rond plek 50 op", zegt Marit bij Sporza. Hij moest zelf het gaatje dichtrijden en kwam nog weer bij de eerste groep.

En net die inspanning heeft Marit wellicht zijn tweede overwinning op rij gekost. "Ik was niet voldoende hersteld van die klimmetjes", gaf hij dan ook toe. Toch was Marit tevreden over zijn sprint tegen Girmay.

Geen twee op twee voor Marit



"Maar ik ben op mijn waarde geklopt. Het is een mooi seizoensbegin met een eerste en tweede plaats, maar twee op twee was natuurlijk nog beter geweest", lachte Marit nog. Zondag komt er misschien nog een kans voor Marit, al zal hij ook nog moeten werken voor Evenepoel.