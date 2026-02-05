Cian Uijtdebroeks moet iets toegeven over zijn debuut in de Tour de France

Cian Uijtdebroeks maakt in de Ronde van Valencia zijn debuut voor Movistar. Deze zomer mag hij ook voor het eerst naar de Tour, al was dat niet op zijn vraag.

Na BORA-hansgrohe en Visma-Lease a Bike is Cian Uijtdebroeks met Movistar op zijn 22ste al aan zijn derde ploeg toe als profrenner. Hij krijgt er meer vrijheid en mag ook opnieuw ritten in de WorldTour en grote rondes rijden.

Geen Giro, wel Tour voor Uijtdebroeks

Na een opwarmertje in de Ronde van Valencia rijdt Uijtdebroeks dit jaar ook nog Parijs-Nice, Ronde van het Baskenland, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en Tour Auvergne-Rhône-Alpes (nieuwe naam van de Dauphiné).

In de zomer staat Uijtdebroeks voor het eerst aan de start in de Tour. "Het was trouwens niet mijn eigen idee om de Tour te rijden. Ik heb in de Giro nog een rekening openstaan dus ik wilde daarvoor gaan", zegt Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad.

Uijtdebroeks droomt van goed resultaat in de Tour

In 2024 stond Uijtdebroeks vijfde in de Giro toen hij niet meer van start ging in de elfde etappe. Maar Uijtdebroeks heeft de ambitie om ooit op het podium van de Tour te staan, Movistar wil hem dan ook ervaring laten opdoen.



"Ik heb er dan ook onmiddellijk mee ingestemd." En Uijtdebroeks droomt ook meteen van een goed klassement in zijn eerste Tour. "Het doel is top tien, maar je droomt altijd van meer."