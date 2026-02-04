🎥 Toon Aerts geeft forfait voor cross in Maldegem en duikt op heel bekende plaats op

Het WK veldrijden is achter de rug en ook voor Toon Aerts zit het veldritseizoen er bijna op. Hij stond niet aan de start in Maldegem, maar ging op pad met Lotto-Intermarché.

Aerts rijdt nog één cross dit seizoen

Met een achtste plaats deed Toon Aerts het degelijk op het WK veldrijden in Hulst. Hij deed lang mee om de vierde plaats, maar toen het in de laatste ronden begon te regenen, moest Aerts de rol lossen. Hij werd uiteindelijk achtste.

Vorig seizoen reed Aerts na het WK nog zes crossen, dat zal er dit jaar maar één zijn. Zondag komt Aerts nog aan de start in Lille voor de laatste manche van de X2O Badkamers Trofee. Daar staat Aerts vijfde, maar kan hij door het forfait van Nys nog opschuiven.

In de Parkcross in Maldegem, waar Aerts vorig seizoen nog vijfde was, gaf hij woensdag forfait. "Voor Toon Aerts gaat de focus nu ook meer richting de weg", stelde co-commentator Paul Herygers bij VRT1.

Aerts gaat Parijs-Roubaix verkennen met Lotto-Intermarché

En dat was ook het geval. Samen met zijn ploegmaats van Lotto-Intermarché, met onder meer voormalig Belgisch kampioen Arnaud De Lie, trok Aerts naar het Bos van Wallers voor een verkenning.

Aerts krijgt dit voorjaar een mooi programma op de weg met onder meer de Ronde van Catalonië, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En daarvoor zet hij dus eerder een punt achter zijn seizoen in het veld.



