Remco Evenepoel spreekt zich opvallend uit over de Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel zal dit jaar niet aan de start komen van de Ronde van Vlaanderen. Toch hoopt hij er ooit, liever vroeger dan later, aan de start te komen.

Evenepoel rijdt Ronde van Vlaanderen niet in 2026

Toen Remco Evenepoel eind december werd gespot op enkele beklimmingen van de Ronde van Vlaanderen, werd plots gespeculeerd over een debuut in Vlaanderens Mooiste. Maar die hoop werd snel de kop ingedrukt.

Evenepoel komt niet aan de start in de Ronde van Vlaanderen dit jaar. Volgens CEO Ralph Denk zijn er te veel risico's op valpartijen en blessures en heeft Evenepoel nu een constant en stabiel jaar nodig in zijn opbouw naar de Tour.

Evenepoel wil de Ronde rijden vroeg of laat rijden

Uitstel is echter geen afstel, stelt Evenepoel. "Op een dag zal ik daar aan de start staan", zegt de olympische kampioen bij Eurosport. "Persoonlijk hoop ik dat ik niet nog enkele jaren moet wachten."

"Ik zou graag in een van de komende jaren aan de start staan", stuurt Evenepoel dan ook een duidelijke boodschap naar zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. Volgend jaar zal Evenepoel ook al 27 jaar zijn.

En Evenepoel zal wellicht niet elk jaar aan de start staan, heel veel kansen zal hij dus niet krijgen in zijn carrière om de Ronde van Vlaanderen te rijden. Maar de wil bij Evenepoel is er wel degelijk.