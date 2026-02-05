"Bijna onmogelijk" tegen Van der Poel: moet Pogacar zijn droomkoersen vergeten?

Tadej Pogacar wil dit voorjaar gaten opvullen in zijn palmares in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Het is echter de vraag of hij Mathieu van der Poel zal kunnen kloppen.

In de Ronde van Vlaanderen wist Tadej Pogacar al twee keer de code van Mathieu van der Poel te kraken. De Sloveen trok door op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont en kon Van der Poel lossen en solo winnen.

Pogacar won Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix nog niet

Milaan-Sanremo is een ander paar mouwen voor Pogacar. De Sloveen probeerde het vorig jaar op een andere manier door al op de Cipressa weg te rijden, maar Van der Poel (en ook Ganna) kraakten niet. Net als in 2024 werd Pogacar derde.

In Parijs-Roubaix debuteerde Pogacar vorig jaar en ging hij op pad met Van der Poel, maar de wereldkampioen ging tegen de grond op 39 kilometer van de streep. Van der Poel won solo, Pogacar werd tweede.

Moeilijke opdracht voor Pogacar tegen Van der Poel

Ex-renner Jens Voigt vraagt zich af of Pogacar dit jaar wel Van der Poel kan kloppen. "Het is voor Pogacar bijna onmogelijk om wedstrijden als Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo te winnen", zegt hij bij Domestique Hotseat-podcast.

"Toch zolang Van der Poel nog actief is en in goede vorm aan de start staat. Het zijn wedstrijden die Van der Poel gewoon veel beter op het lijf geschreven zijn." Voigt geniet wel van de strijd tussen Pogacar en Van der Poel.



Lees ook... Mathieu van der Poel kon naar Lefevere, maar één iets hield hem bij Roodhooft›

"Ik geniet echt van de rivaliteit, het streven naar grootsheid en het winnen van alle vijf de wielermonumenten. En dat jaar na jaar. Ze gaan er echt vol voor en zorgen daarmee voor een geweldig spektakel."