Voorjaar in gevaar: zwaar verdict voor Mads Pedersen na valpartij op eerste koersdag

Slecht nieuws voor Mads Pedersen. De Deen van Lidl-Trek heeft bij zijn valpartij in de Ronde van Valencia breuken opgelopen en zal een deel van het voorjaar missen.

De eerste etappe van de Ronde van Valencia was voor Mads Pedersen nog mar de eerste koers van het seizoen. Daarin ging het dus mis voor de Deense kopman van Lidl-Trek, die betrokken was bij een valpartij.

Pedersen liep breuken op bij val in Valencia

Het verdict is zwaar. "Mads Pedersen heeft bij de crash op de eerste dag van de Volta Comunitat Valenciana een breuk aan de linkerpols en het rechter sleutelbeen opgelopen", meldt Lidl-Trek.

"Hij zal donderdag geopereerd worden. De eerste prioriteit van het team is ervoor te zorgen dat Mads de best mogelijke zorg krijgt. De onmiddellijke focus ligt op een succesvol herstel om de impact op zijn seizoensdoelen zo klein mogelijk te houden."

Voorjaar Pedersen in gevaar?

"We zullen zijn terugkeer in competitie op een later moment aankondigen en delen alleen verdere updates indien nodig." Het is maar de vraag of Pedersen dit voorjaar nog in actie zal kunnen komen.

Lees ook... 🎥 Domper voor Pedersen, Belgische verrassing in Frankrijk en net niet voor Marit in Valencia›

De Deen had opnieuw een doel gemaakt van onder meer Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Al die wedstrijden komen nu echter in gevaar.