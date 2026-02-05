Opnieuw goud! Kopecky en Bossuyt nemen weerwraak op EK baanwielrennen

Lotte Kopecky en Shari Bossuyt hebben zich tot Europees kampioen ploegkoers gekroond. Kopecky en Bossuyt reden voor het eerst in jaren opnieuw samen en het was meteen prijs.

In 2022 pakten Lotte Kopecky en Shari Bossuyt de wereldtitel in de ploegkoers, maar midden 2023 testte Bossuyt positief op een verboden middel en werd ze twee jaar geschorst. Ze moest zo de Olympische Spelen in Parijs missen.

Op het EK in het Turkse Konya reden Kopecky en Bossuyt voor het eerst weer samen een ploegkoers en ze deden het fantastisch. Na een sterke start van de Britten namen Kopecky en Bossuyt op 40 ronden van het einde over.

Ze reden weg en reden maar liefst 33 ronden op kop en pakten zo ook enkele tussensprints mee. Op zeven ronden van het einde maakten ze de aansluiting en pakten ze als enige een bonusronde en pakten ze met grote voorsprong de Europese titel.

Voor Kopecky is het haar derde gouden medaille op dit EK baanwielrennen, eerder pakte ze ook al de Europese titel in de afvalling en puntenkoers. Voor Bossuyt is het de eerste gouden medaille, ze pakte al brons in het omnium.

Eindstand EK ploegkoers

1. België 50

2. Groot-Brittannië 27

3. Italië 26

4. Frankrijk 19

5. Duitsland 15

6. Nederland 8

7. Zwitserland -15