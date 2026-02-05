📷 Talent van Soudal Quick-Step getuigt over aanrijding: "Alsof mijn leven niets waard was"

Gianmarco Garofoli (23) van Soudal Quick-Step is op training aangereden door een auto die vluchtmisdrijf pleegde. De Italiaan deed op zijn sociale media zijn verhaal.

Op training in Spanje is Gianmarco Garofoli op training aangereden door een auto die vluchtmisdrijf pleegde. "Ik vind het moeilijk om woorden te vinden", schreef hij op Instagram bij een reeks foto's.

Garofoli aangereden op training

"Deze beelden vertellen het verhaal van een moment dat me meer heeft geraakt dan ik kan uitleggen. Ik werd aangereden door een wegpiraat. Hij kwam van achteren met een snelheid van meer dan 100 km/u, ver boven de limiet."

"Ik was nochtans perfect zichtbaar: ik droeg een fluorescerende gele jas en had een knipperend rood achterlicht. Toch remde hij niet af en week hij niet uit. Hij deed niets. Hij raakte me met zijn spiegel en de voorkant van zijn auto."

Garofoli vindt dader zelf terug

"Op dat moment besefte ik dat ik hier waarschijnlijk niet meer zou zijn als hij me vol had geraakt. Maar het ergste was niet alleen de klap: het was dat hij niet stopte. Hij reed door en liet me achter op het asfalt, alsof mijn leven niets waard was."

Als bij toeval vond Garofoli de wagen terug die hem had aangereden en verwittigde de politie. "Er was niets gebroken, alleen veel blauwe plekken aan de linkerkant van mijn lichaam. Maar binnenin is wel degelijk iets gebroken."



