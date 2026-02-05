Drie kopmannen in de lappenmand: Lotto-Intermarché komt met update

Bij Lotto-Intermarché is het jaar niet goed begonnen, drie van hun vier kopmannen kenden al problemen. Stilaan lijkt er wel licht aan het einde van de tunnel te zijn.

Bij Lotto-Intermarché rekenen ze dit jaar op kopmannen Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt, Jarno Widar en Jenno Berckmoes om hen zeges en UCI-punten te bezorgen. Maar 2026 begon slecht voor de fusieploeg.

De Lie kan opnieuw voluit trainen

Op nieuwjaarsdag maakte De Lie een blessure aan zijn enkel bekend, waardoor hij niet voluit kon trainen in het eerste deel van de stage in januari. Ondertussen kan De Lie wel al opnieuw sprinttrainingen afwerken.

"Zijn seizoensdebuut in Almeria (15/02) komt niet in het gedrang", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer bij Sporza. Ideaal was de blessure van De Lie niet. "Maar het zal zijn voorjaar zeker niet hypothekeren."

Van Eetvelt en Berckmoes weer fit

Van Eetvelt viel van weer in de Tour Down Under en was geraakt aan de knie en elleboog. Van Eetvelt is intussen wel goed hersteld en kan op 16 februari met ambitie aan de start komen in de UAE Tour.



Berckmoes was op stage dan weer wat overtraind en herstelde niet meer. "Ondertussen zijn zijn bloedwaardes weer goed. Jenno zit op schema voor zijn eerste koers: de Omloop (28/02)", besluit Van de Wouwer nog.