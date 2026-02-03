Mathieu van der Poel twijfelt nog aan nieuw duel met Wout van Aert

Mathieu van der Poel richt zijn aandacht op het wegseizoen, maar zijn exacte startpunt blijft voorlopig open. Hij houdt rekening met meerdere scenario's en koppelt zijn keuze aan zijn trainingsgevoel.

Mogelijke seizoensstart van Mathieu van der Poel

Na het WK veldrijden en een korte rustperiode bekijkt Van der Poel wanneer hij opnieuw in competitie komt. Hij gaf aan dat de beslissing pas kort voor de eerste koers valt. “We zullen pas de week voordien een definitieve beslissing nemen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Zijn deelname aan de Omloop hangt af van zijn fysieke paraatheid na de eerste trainingsweken. Indien hij zich onvoldoende klaar voelt, schuift hij mogelijk door naar een later begin van het seizoen. “Anders wordt het wellicht Tirreno-Adriatico.”

Mogelijk duel met Van Aert

Mocht Van der Poel effectief starten in de Omloop, dan treft hij daar Wout van Aert, die zijn deelname al bevestigde. Het zou een eerste confrontatie van het nieuwe wegseizoen worden tussen de twee vaste rivalen. Voor Van der Poel zou het bovendien een debuut zijn in de openingsklassieker.

Hij reed de Omloop nog nooit, vooral omdat de wedstrijd vroeg valt na zijn veldritcampagne. De combinatie van een WK en een korte pauze maakt een snelle overgang naar de weg doorgaans minder evident.

In 2021 verscheen hij wel aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne, nadat hij de UAE Tour vroegtijdig moest verlaten door een coronageval binnen de ploegstaf. Dat was tot nu toe zijn enige deelname aan het Vlaamse openingsweekend. Een eerdere poging in 2020 ging niet door door ziekte in de aanloop. Daardoor blijft een eerste deelname aan de Omloop uit, ondanks eerdere plannen. De ploeg hoopt dat het dit jaar wel lukt.