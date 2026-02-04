Opvallende move in Valencia: Evenepoel doet zijn plan uit de doeken

Remco Evenepoel heeft zich meteen getoond in de eerste etappe van de Ronde van Valencia. De olympische kampioen graaide ook een bonificatieseconde mee.

Offensief Red Bull-BORA-hansgrohe, geen zege voor Marit

Zoals verwacht is de eerste etappe in de Ronde van Valencia een sprint geworden. Red Bull-BORA-hansgrohe koerste onderweg offensief, Giulio Pellizzari reed alleen weg maar werd in de voorlaatste kilometer gegrepen.

In de sprint mikte Red Bull-BORA-hansgrohe op Arne Marit, maar hij werpt nipt geklopt door Biniam Girmay. "Het was een goede dag voor ons, al zal Arne het wellicht jammer vinden dat hij niet wint", zei Evenepoel achteraf bij VTM Nieuws.

Waarom pakte Evenepoel bonificatieseconde?

Onderweg graaide Evenepoel ook nog één bonificatieseconde mee. Die seconde zal geen rol spelen in de strijd om het eindklassement, maar Evenepoel graaide die wel mee met het oog op de tijdrit van donderdag.

"Daardoor kan ik iets later starten. Er wordt regen voorspeld in de voormiddag, dus dan zal het parcours zeker droog zijn als ik moet starten. En die seconde lag er toch, dus waarom niet", besloot Evenepoel.

Door die ene seconde staat Evenepoel zevende in het klassement en mag hij dus bijna als laatste starten. De tijdrit is 17,2 kilometer lang, in het midden ligt met Els Lacs (3,1 km aan gemiddeld 3,6%) een beklimming die Evenepoel moet liggen.