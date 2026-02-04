Voormalig renner die actief is op OnlyFans opgepakt door Italiaanse politie

Voormalig renner Andrea Piccolo (24) werkt zich steeds meer in nesten. De Italiaan werd opgepakt door de Italiaanse Carabinieri met valse bankbiljetten en een stroomstootwapen.

Piccolo van renner naar OnlyFans

In juni 2024 stopte de carrière van Andrea Piccolo abrupt en werd hij door zijn ploeg EF Education-EasyPost aan de deur gezet. Aan de Italiaanse grens werd Piccolo tegengehouden op verdenking van het vervoeren van menselijk groeihormoon.

Het betekende ook het (voorlopige) einde van de carrière van Piccolo, die sindsdien niet meer aan de slag ging bij een ploeg. De Italiaan maakte eind 2024 al een opvallende carrièreswitch en werd actief op OnlyFans.

Opgepakt met valse bankbiljetten en stroomstootwapen

Het werd stil rond de Italiaan, maar afgelopen week werd hij in Napels opgepakt, dat schrijft onder meer Tuttobiciweb. De Carabinieri, de Italiaanse militaire politie, merkte een Porsche Macan op met nummerplaat uit San Marino.

"Dit wekte de nieuwsgierigheid van de Carabinieri en ze besloten de auto te controleren. De bestuurder was Andrea Piccolo, een inwoner van San Marino. De valse bankbiljetten waren verstopt onder het stuur." Het zou gaan om zo'n 2.000 euro in biljetten van 20 euro.



In de Porsche werd ook een stroomstootwapen gevonden. Samen met twee andere inzittenden zal Piccolo vervolgd worden voor het bezit van valse bankbiljetten en een voorwerp dat een letsel kan veroorzaken.