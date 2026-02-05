Radicale ommezwaai: Evenepoel doet het helemaal anders bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Remco Evenepoel heeft zijn start bij Red Bull-BORA-hansgrohe niet gemist. Bij de Duitse ploeg traint hij op een nieuwe manier, helemaal anders dan bij Soudal Quick-Step.

Nieuwe trainer voor Evenepoel

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe heeft Remco Evenepoel met Dan Lorang een nieuwe trainer gekregen. Bij Soudal Quick-Step werkte hij samen met Koen Pelgrim, maar hij bleef aan boord bij The Wolfpack.

Lorang heeft een verleden als trainer in de triatlon en legt andere accenten. Evenepoel verteert de nieuwe trainingen en schema's van Lorang wel goed. Hij heeft er een goed gevoel bij en de communicatie met Lorang is goed.

Andere aanpak op training bij Evenepoel

Wat is er nu precies nieuw aan de aanpak van Lorang? "Ik heb heel weinig trainingsdagen gehad met enkel rustig fietsen", zegt Evenepoel bij Sporza. Evenepoel moest altijd wel een oefening doen waarin hij vermoeidheid moest kweken.

Dat is de filosofie van de Luxemburgse trainer van Evenepoel. De olympische kampioen moet vermoeidheid kweken, maar dat moet wel iets moet opleveren in koers. "Er zijn nog geen oefeningen geweest die ik niet heb kunnen afmaken."

Lees ook... Evenepoel won meteen drie keer: Bakelants is niet onder de indruk ›

Die nieuwe aanpak op training lijkt al meteen resultaat op te leveren. Evenepoel won twee eendagskoersen op Mallorca, het is afwachten of Evenepoel die lijn kan doortrekken in de Ronde van Valencia.