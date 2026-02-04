Eerste hardnekkige blessure voor Merlier: Foré onthult wat het moeilijkste is

Eerste hardnekkige blessure voor Merlier: Foré onthult wat het moeilijkste is
Tim Merlier blijft op de sukkel met zijn knieën. De voormalige Europese kampioen zal al zeker het Vlaamse openingsweekend moeten missen.

Eerst de linkerknie en dan de rechterknie. Tim Merlier heeft al sinds december last van blessures aan zijn knieën. Hij moest onder meer de AlUla Tour al schrappen en zal nog een tijdje niet in actie komen. 

Merlier blijft op de sukkel met zijn knieën

Ondertussen is er wel een diagnose gesteld: irritatie van de patella. Merlier kreeg nu opnieuw tien dagen rust voorgeschreven, maar met intensieve behandeling. Daarna zal er een evaluatie gemaakt worden. 

Toch zal Merlier nog een tijdje aan de kant staan. Pas als hij twee weken zal kunnen trainen, zullen er opnieuw plannen gemaakt worden. Eerst zal er volume en daarna intensiteit worden opgebouwd met Merlier. 

Hoe gaat Merlier om met blessure?

Voor Merlier is zo'n tegenslag een stevige domper om te verwerken. "Het is de eerste keer dat Tim een wat meer hardnekkige blessure heeft", zegt CEO Jurgen Foré bij Het Nieuwsblad. En Merlier is iemand die graag snel koerst en ook wint op een seizoen. 

Lees ook... Niet alleen zorgen om Merlier: Foré komt met update over Magnier, Vervaeke en Rex
"Dit is voor hem dus wel een beetje een beproeving." Vooral omdat Merlier ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en weet dat hij een van de uithangborden is van de ploeg die ook wil scoren.

